מרגישים את היום שאחרי? ירידה חדה במחירי הטיסות לישראלים

אחרי שנתיים של סגר תעופתי, ביטולי טיסות חוזרים ונשנים ומחירים מופקעים עבור מי שחלמו על חופשה מעבר לים - כרטיסי הטיסה לישראלים, נאמר בזהירות, חוזרים סוף סוף, כך נראה - לשגרה של ערב השבעה באוקטובר.

בחסות חזרתן של מרבית חברות התעופה הזרות, והעלייה בתחרות למונופול התעופה הישראלי, ירידה של עשרות אחוזים נרשמה במחירי הטיסות לחורף הקרוב - בשורת יעדים.

כך למשל, נוסעים ספונטניים החושקים בחופשה סתווית בסוף חודש נובמבר, ימצאו טיסות ללרנקה שבקפריסין ב-170 דולר בלבד, לסופיה שבבולגריה ב-225 דולר, לרומא שבאיטליה ב-210 דולר ובבוקרשט שברומניה - ב231 דולר בלבד.

גם בימי הכריסמס המבוקשים, לפי בדיקה שערכנו באתר "SKYSCANNER", ניתן למצוא טיסות במחיר נגיש - בהן למשל לרומא ב-228 דולר בלבד, לפראג הציורית ב-303 דולר, ולשווקים של בוקרשט וורשה בכ-280 דולר.

גם ביעדים יקרים יותר באירופה נרשמה ירידת מחיר לתקופה המבוקשת, כשטיסה לוינה למשל תעלה 306 דולר בלבד, טיסה לברלין תעמוד על 415 דולר וטיסה ללונדון תעמוד על 629 דולר. כל אלו, כמובן, למי שמוכנים לוותר על המזוודה - ולהסתפק בטרולי בלבד.

לירידת תעריפי הטיסות, התווספה בימים האחרונים צניחה בשער הדולר - שהתייצב על כ-3.2 שקלים - מה שהביא לזינוק בביקושים הישראלים, שזיהו את הפוטנציאל לחסוך - ולא מעט.

כך, בזמן שתרחיש סיום המלחמה עדיין מונח על שולחן הדיונים במצרים, בזירת התעופה כבר מתחילים להרגיש את היום שאחרי, לצד ההפנמה כי גם המצב הזה, כמו המציאות פה - שבריריים למדי.

צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד