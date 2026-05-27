וויז אייר חוזרת מחר לישראל - לאילו יעדים תוכלו לטוס?

אחרי דחיות חוזרות ונשנות: חברת הלואו קוסט וויז אייר צפויה לחזור לפעילות בישראל החל ממחר (חמישי). בכך, תפעיל החברה קווים למספר יעדים: לונדון, בודפשט, בוקרשט, לרנקה, ורשה, קרקוב, מילאנו, רומא, אתונה וסופיה.

בוויז אייר ציינו כי החברה ערוכה להפעיל את לוח הטיסות המלא שלה גם במהלך תקופת השיא של עונת הקיץ והוסיפו כי "החברה אינה מעלה את מחירי הכרטיסים למרות עלויות הדלק".

אנדרש ראדו, ראש מערך התקשורת בוויז אייר, מסר: "אנו נרגשים לקראת חזרתנו לתל אביב ומצפים לקבל בברכה את הנוסעים הישראלים לחוויית טיסה נהדרת במחירים אטרקטיביים וכמובן לחבר את מיליוני לקוחותינו ברחבי אירופה שיחוו את התרבות המדהימה שיש לישראל להציע".

כזכור, קבוצת לופטהנזה הודיעה החודש כי תחדש את טיסותיה לישראל וממנה החל מ-1 ביוני בהדרגה. בהודעה נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב ביטחונית ובטיחותית מקיפה. בענקית התעופה ציינו כי "אוסטריאן איירליינס" ו"לופטהנזה קרגו" יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב החל מ-1 ביוני.

חברות "לופטהנזה" ו-"SWISS" יצטרפו אליהן ב-1 ביולי. באמצע אותו החודש, צפויה לחזור לתל אביב חברת "יורווינגס". עם זאת, "בריסל איירליינס" הודיעה על השעיית טיסותיה לנתב"ג עד 24 באוקטובר.