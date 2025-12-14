טסים בחנוכה? אלו הימים העמוסים ביותר בנתב"ג

נתון מעניין מנתב"ג: רשות שדות התעופה הודיעה היום (ראשון) כי במהלך חג החנוכה צפויים לעבור כ-508 אלף נוסעים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בעלייה של כ-50% בכמות הנוסעים מהתקופה המקבילה בשנה שעברה.

על פי רשות שדות התעופה, הימים העמוסים ביותר השבוע צפויים להיות יום ראשון (14.12) ויום חמישי (18.12), ובשבוע הבא יום שני (22.12) עם כ-65 אלף נוסעים בכל יום.

למרות שבארץ רוב התושבים חוגגים את חג החנוכה, העומסים השנה בעונת החורף מתגברים גם על רקע חג המולד, שיוצאים השנה סמוכים זה לזה. הסמיכות בין שני החגים מגבירה את הביקוש לטיסות ליעדים פופולריים באירופה ובצפון אמריקה.

על פי נתוני הרש"ת, היעדים המבוקשים ביותר במהלך חופשת החנוכה: ארצות הברית, איחוד האמירויות, יוון, הונגריה וצרפת.

שנת 2025 צפויה להסתיים עם כ־18.4 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות, אשר ימריאו וינחתו בכ־114 אלף טיסות. לפי הרש"ת, מדובר במספרים המתקרבים לאלו שנמדדו בשנות השיא שלפני מלחמת חרבות ברזל, 2019 ו-2022.