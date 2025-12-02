עכשיו - בהרבה יותר זול: היעד האהוב והקרוב של הישראלים

חברת התעופה השנייה בגודלה ביוון, "סקיי אקספרס", נחתה היום (שלישי) בנתב"ג ומשיקה קו יומי חדש במחיר שעוקף את כל המתחרות בשוק. אז כמה יעלה לנו להגיע לאתונה מהחודש הבא?

יוון, היעד האהוב, הוא כבר מזמן לא רק איים, חופים ובטן גב. הישראלים גילו בהמוניהם מחדש את אתונה בשנים האחרונות והתאהבו בעיר שהיא סוג של אירופה, אבל בסטייל יווני.

עם הביקוש הרב מגיע ההיצע וחברות התעופה כולן מציעות טיסות לבירת המדינה השכנה, גם בעונת השיא השמשית וגם בחורף כשמחפשים יעד קרוב במיוחד - עם אוכל זול ו"זארה" בלפחות חצי מחיר מהארץ.

אז כמה תעלה לנו טיסה עם "סקיי אקספרס"? טיסת הלוך וחזור עם טרולי תתומחר ב-467 שקלים.

וכמה נשלם עבור טיסה בחברות אחרות? ב-WIZZ אותה טיסה תעלה לנו 589 שקלים, בארקיע 826 שקלים, בישראייר 928 שקלים ובאל-על 1431 שקלים.

ההתחלה נראית מבטיחה ומחיר ההשקה עוד יותר. הם מציעים יותר משלושים ושלושה יעדים בתוך יוון: ביניהם איים אהובים על הישראלים וגם כאלו בהם תוכלו לנסות לברוח מהעברית מסביב.

החברה מתגאה במבצעים שוברי השוק שלה - כמו מכירת הבזק שמתקיימת מהבוקר ובה תוכלו לרכוש כרטיסי המשך מאתונה בפחות מ-50 דולרים.

בין אם מדובר בטיול ספונטני וקצרצר לשופינג במזג האוויר הקריר של אתונה ובין אם תמשיכו לקראת הקיץ לאחד האיים - נצטרך לחכות ולראות אם גם בעונת השיא המחירים יישארו נמוכים. בינתיים - הקונקשיין שלכם לאירופה נהיה זול יותר.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד