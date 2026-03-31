בזמן שהשמיים די סגורים והטיסות לחו"ל הפכו למורכבות, עשרות אלפי ישראלים בחרו השנה לברוח כמה רחוק שאפשר - כלומר, לאילת, כדי להעביר את חג הפסח.

חופשה כחול-לבן, עם שמש, בריכה… וגם מציאות שמגיעה עד העיר הכי דרומית בישראל. המלונות בתפוסה כמעט מלאה, משפחות עם ילדים, זוגות, וגם כאלה שפשוט חיפשו רגע של שקט - מציפים את העיר שטופת השמש.

אז איפה עוד נשארו חדרים פנויים וכמה יעלה לנו לברוח ברגע האחרון לאילת?

מלון איסלה בראון

01-04.4.26 - שלושה לילות בערב החג: זוג + 2 עם ארוחת בוקר - החל מ-10,800 שקלים

05-08.4.26 - שלושה לילות בחול המועד: לזוג +2 עם ארוחת בוקר - החל מ-8,516 שקלים

מלון לאונרדו פלאזה אילת

01-04.4.26 - שלושה לילות לזוג + 2 עם ארוחת בוקר: אחרי מבצע 15% הנחה: 7,752 שקלים

05-08.4.26 - שלושה לילות לזוג + 2 עם ארוחת בוקר: 8,912 ש״ח

מלון רויאל ריזורט אילת

01-04.4.26 - שלושה לילות לזוג + 2 עם ארוחת בוקר - אחרי מבצע 10% הנחה: 6,596 שקלים

05-08.4.26 - שלושה לילות לזוג + 2 עם ארוחת בוקר - אחרי מבצע 15% הנחה: 6,977 שקלים

מלון רויאל גרדן

01-04.4.26 - שלושה לילות לזוג + 2 עם ארוחת בוקר - 9,654 שקלים

05-08.4.26 - שלושה לילות לזוג + 2 עם ארוחת בוקר - 9,654 שקלים

אבל, לצד התחושה של חופש, המציאות לא באמת נעלמת. גם כאן, בעיר הדרומית ביותר, המלחמה נוכחת. האזעקות באזור אמנם מעטות, אבל כשזה קורה, זו תזכורת, בין הברד בבריכה לכדור בטיילת, לסיבה שלשמה התכנסנו לחופשה המעט כפויה הזו.

בינתיים, בזמן ההכנות לסדר הפסח, מנסים במלונות לייצר תחושת חג אמיתית, גם בתקופה לא פשוטה.

בין השעות בשמש לקניון העמוס, בין חופש למציאות ביטחונית שמגיחה מדי פעם, אילת הופכת השנה ליעד המרכזי של הישראלים לחג הפסח. חופשה קרובה לבית, שמנסה להרגיש כמה שיותר רחוק, גם אם רק לכמה ימים של חג.