אחרי שנתיים של היעדרות: ישראל חוזרת לדירוג התיירות היוקרתי של "פורבס" לשנת 2026

בשורות טובות לענף התיירות: מגזין היוקרה הבינלאומי Forbes Travel Guide (FTG), הנחשב לסמכות מובילה בדירוג מלונות, מסעדות ואתרי ספא ברחבי העולם, הכריז הבוקר (שלישי) על נבחרי שנת 2026. ההכרזה מסמנת את חזרתה של ישראל לדירוג, לאחר שנתיים של היעדרות שנבעו מהמצב הביטחוני המורכב באזור.

החזרת ישראל לרשימה נתפסת בענף כהבעת אמון מחודשת של תעשיית התיירות העולמית בישראל. הדירוג של פורבס מתבסס על מבחני שטח קפדניים המבוצעים על ידי מפקחים סמויים, הבוחנים למעלה מ-900 קריטריונים אובייקטיביים של שירות, מתקנים וחוויית אירוח.

בין המלונות שזכו לציון לשבח בולט מלון The Ritz-Carlton בהרצליה, המלון הראשון של רשת מריוט (Marriott) בישראל, שקיבל את התואר "מלון מומלץ". המלון, שעוצב על ידי משרד האדריכלים רני זיס וסטודיו גאיה הניו-יורקי, כולל 115 חדרים ו-82 סוויטות הצופים למרינה.

רועי אבידור, מנכ"ל המלון, התייחס לבחירה: "אנו מודים למגזין פורבס על הבחירה המהווה הכרה בינלאומית בסטנדרט המצוינות שלנו. יוקרה אמיתית נבנית מתוך עקביות ואכפתיות, והבחירה בנו לשנת 2026 מאשררת את המחויבות שלנו להמשיך ולהוביל את אירוח היוקרה בישראל".

לצד הריץ-קרלטון, הנבחרת המצומצמת של ישראל בדירוג 2026 כוללת גם את מלון "דה נורמן" התל-אביבי ומלון "מצודת דוד" בירושלים. עם זאת, הריץ הוא הנציג היחיד בדירוג מאזור הרצליה וקו החוף, המשלב בין תיירות עסקית לנופש. במלון פועלת מסעדת "הרברט סמואל" הכשרה, שזכתה אף היא להכרה בינלאומית בשנה החולפת, לצד מתחם ספא ובריכה הממוקמת בקומה ה-12.