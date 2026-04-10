חברת התעופה הזרה הראשונה שחוזרת לישראל, ומתי וויז אייר תנחת?

חברת התעופה "איתיחאד אירוויז" הודיעה היום (שישי) כי תחדש את טיסותיה לישראל - כבר החל מיום רביעי הקרוב. המתכונת בשלב זה תפעל על בסיס שתי טיסות יומיות.

ענקית הלואו-קוסט, חברת התעופה "וויז אייר" גם הודיעה היום כי תשוב להפעיל טיסות אל ומישראל - החל מה-25 באפריל. עם זאת, חידוש פעילותה יהיה כפוף להמשך הפסקת האש ובהתאם להנחיות הבטיחות הבין-לאומיות.

ההודעה על חזרתן של חברות התעופה מגיעות לאחר הסרת כלל המגבלות על נמל התעופה בן גוריון, ששב אמש לפעילות מלאה לאחר 40 ימי מערכה. המשמעות היא, שכעת עם הסרת כלל המגבלות על התעופה - לא יוגבל מספר הנוסעים בכל מטוס, ולא תהיה מגבלה של מספר הטיסות שיכולות להמריא בכל שעה.

עם זאת, מרבית החברות הזרות שביטלו את טיסותיהן לישראל בטווח הרחוק טרם הודיעו על חזרה ארצה. בין היתר בינהן, הענקית האמריקנית "דלתא", שהודיעה כי לא תשוב ארצה עד 31 במאי. "יונייטד" עד 15 ביוני, ו"איזי ג'ט" הודיעה שלא תשוב לפחות עד סוף אוקטובר הקרוב. נציין כי התאריך יכול להשתנות.