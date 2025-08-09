מזגן זה לחלשים: 5 פעילויות ימיות לימי השרב הלוהט

מומלצים -

השרב הכבד של אוגוסט כבר כאן, מה שמביא רבים להישאר בבית הממוזג, או מקסימום ללכת לים ולבריכה. אך עבור אלה שרוצים להתקרר באמת וליהנות על הדרך - מחכות שורת פעילויות ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום, שיסייעו לכם להצטנן מהחום הלוהט.

הצפון:

• בימה הלאומית ישנה אטרקציה מיוחדת, פארק מים צף בשם "אקווה כיף" שבטבריה. שם תוכלו למצוא מגוון מתקני מים צפים ובריכות טרמפולינה, אתגרי טיפוס, קפיצות למים, מסלולי מכשולים ועוד, המיועדים לילדים (מגיל 6) ולמבוגרים.

כמה עולה? החל מ-80 שקלים לאדם

• אם נרצה להצפין עוד קצת - יחכו לנו קיאקים וסירות ברפטינג נהר הירדן. המסלול הבסיסי מתפרס על פני 4.5 ק"מ וניתן לבחור גם בשייט אבובים, טיפוס אומגה וקיר טיפוס בגובה 12 מטר באתר.

כמה עולה? החל מ-80 שקלים לאדם לשייט בנהר

מרכז:

• שייט בסירות מנוע נחשב לאחת הדרכים המהנות לחוות את הים בישראל. כשאחת האפשרויות באזור המרכז זה שייט ממרינה הרצליה. ניתן לבחור בין שייט זוגי בסירת מנוע קטנה, או שייט קבוצתי בסירה מרווחת. לעיתים יש אפשרות לנהיגה עצמית או להצטרף לשייט מודרך עם נהג מנוסה.

כמה עולה? החל מ-50 שקלים לאדם

• אפשרות נוספת באזור זה היא הפלגה ביאכטה, כאשר גם כאן ניתן לבחור בין שייט זוג/משפחתי עם סקיפר או הפלגה בקטמרן. לצד הפלגות קצרות לאורך החוף, אפשר לבחור גם בהפלגות ארוכות יותר, בשילוב עצירות לשחייה במפרצים ולשלב הזמנה של ארוחה על הסיפון עם מסאז' וג'קוזי.

כמה עולה? החל מ-500 שקלים לאדם לשייט קצר

הדרום:

• אילת בחודשי הקיץ היא בירת המים של ישראל. בין הפעילויות המובילות נמצא פארק המים "ווטרלנד" – הכולל 23 מגלשות, בריכת גלים ממוחשבת ומתחמים לילדים. לא רחוק משם מוצעות חוויות צלילה מדהימות בשונית האלמוגים או שייט בסירת זכוכית, אופנועי ים, או אבובים.

כמה עולה? כניסה לפארק המים החל מ-100 שקלים