"סיבות ביטחוניות": מדוע בוטלו מאות חופשות של ישראלים באילת?

מאות ישראלים קיבלו החל מאתמול בערב (שלישי) הודעות על ביטול החופשות שהזמינו באילת בגלל סיבות ביטחוניות, החל מהזמן הקרוב ועד חודש נובמבר - מה שכולל גם את תקופת החופש הגדול.

בזמן בו הפעילות בנתב"ג אינה סדירה והשגרה לא מאפשרת תכנון חופשות בחו"ל לטווח זמן ארוך, ישראלים רבים מסתמכים על אילת כמקום זמן לקיים בו את חופשת הקיץ.

גורם ברשת בתי מלון שביטלה את החופשות של הישראלים אמר בשיחה ל-i24NEWS כי כלל החדרים במלונות הללו שוריינו לטובת מגורי חיילים צבא ארצות הברית, שרבים מהם נמצאים כעת באזור אילת לצורך פעילות מבצעית.

הדבר כאמור גרם לביטול חופשות של מאות ישראלים שתכננו לבלות בקיץ הקרוב באילת, וכעת הם נאלצים למצוא פתרון אחר.