המסע המופלא לזימבבואה: ממפלי ויקטוריה לגן העדן של בע"ח
נופים עוצרים נשימה, מפלי ויקטוריה המרהיבים וטבע פראי • מסע מופלא באחת מפנינות הטבע הקסומות של יבשת אפריקה - בשיאו הצצה יוצאת דופן לאחד מבתי החולים לחיות מהגדולים באפריקה • צפו
i24NEWS
1 דקות קריאה
נופים עוצרים נשימה, מפלי ויקטוריה המרהיבים וטבע פראי - אוהד הנווד יצא למסע מופלא בזימבבואה, אחת מפנינות הטבע הקסומות של יבשת אפריקה, וחזר עם מסמך תיעודי נדיר, בשיאו הצצה יוצאת דופן לאחד מבתי החולים לחיות מהגדולים באפריקה, וגם רגע אחד דרמטי שהתרחש לעיני המצלמות - כשאריה התעורר מהתרדמת אחרי ניתוח מורכב שעבר והתאחד מחדש עם הלביאה. צפו בכתבה מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד
