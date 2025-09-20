תשרי טורס: כך תחתכו את מחירי החופשות בחגים | פרויקט מיוחד

מומלצים -

חגי תשרי בפתח - ולצד התפוח בדבש בארוחות החגיגיות, רבים מחפשים לצאת לחופשה. השנה בעקבות המצב בארץ אנחנו מתמודדים עם מחירים שעלו, עם ההרס שהמלחמה הותירה בצפון שעדיין מנסה להשתקם וגם עם ההשפעה של עוצר הטיסות שהיה לארץ ממש עד לא מזמן והשאיר את המחירים, שגם ככה מרקיעים שחקים בעונה הזו - יקרים במיוחד.

לחלק הראשון: תשרי טורס: חופשה בלי לרוקן את הכיס | פרויקט מיוחד

מסתבר שאפשר עדיין לנפוש בזול, גם בארץ וגם רחמנא ליצלן, בחוץ לארץ. בחודש הקרוב נשדר כאן במגזין השבת - פרויקט מיוחד מדי שבת, וננסה לבדוק איך ואם עדיין אפשר "לקמבן" חופשה טובה בלי לרוקן את הכיס.

הערב - החלק השני של הפרוייקט המיוחד ב"מגזין השבת": הסודות והטיפים שיאפשרו לכם לחתוך את מחירי החופשות בחגים ולטוס ללב אירופה הקלאסית עם הרבה קלאס ועם עודף בארנק. כל הפרטים בכתבה של שירה לוין - צפו, בראש העמוד