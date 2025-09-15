הסוד של חברות התעופה: המועדים הזולים ביותר לטוס בחגים

מומלצים -

אוטוטו זה כאן: חגי תשרי תכף מגיעים ורבים סגרו נופש במהלך השבועות הרבים בהם אין מסגרות. מבדיקה שביצענו מסתבר כי יש מועדים שבהם תשלמו יותר, ויש מועדים בהם תשלמו פחות על חופשה, במיוחד אם עוד לא סגרתם כזו.

מנתוני מספר חברות תיירות עולה כי ישנם פערי מחירים משמעותיים, כאשר בין ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה נמצאו הבדלים של עד עשרות אחוזים. ברוב היעדים הפופולריים נרשמה עלייה של 20% עד 40% בעלויות לעומת 2024. הסיבה: ביקוש גבוה יותר מול היצע מוגבל ומחסור מתמשך בחברות תעופה, במיוחד בטיסות לחגים.

בטומי - חבילת נופש דרך "גוליבר" הכוללת טיסה ומלון 5 כוכבים Euphoria לארבעה לילות:

• בראש השנה (21/09 - 25/09) - 723$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור (1/10 - 5/10) - 585$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 19%)

• בחג סוכות (6/10 - 10/10) - 809$ לאדם בהרכב זוגי (עליה של 47.5%)

• בשמחת תורה (13/10 - 17/10) - 509$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 41%)

פאפוס - חבילת נופש דרך "גוליבר" הכוללת טיסה ומלון במלון 4 כוכבים Avlida Hotel לארבעה לילות:

• בראש השנה (21/09 - 25/09) - 909$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור (1/10 - 5/10) - 699$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 23.1%)

• בחג סוכות (6/10 - 10/10) - 809$ לאדם בהרכב זוגי (עליה של 15.7%)

• בשמחת תורה (13/10 - 17/10) - 689$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 14.8%)

רודוס - חבילת נופש דרך "גוליבר" הכוללת טיסה ומלון 4 כוכבים Delfinia Resort Hotel לארבעה לילות:

• בראש השנה (21/09 - 25/09) - 863$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור (1/10 - 5/10) - 643$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 25.5%)

• בחג סוכות (6/10 - 10/10) - 605$ לאדם בהרכב זוגי (עליה של 5.9%)

• בשמחת תורה (13/10 - 17/10) - 468$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 22.6%)

כרתים - חבילת נופש דרך "גוליבר" הכוללת טיסה ומלון 4 כוכבים San Antonio Boutique Hotel לארבעה לילות:

• בראש השנה (21/09 - 25/09) - 754$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור (1/10 - 5/10) - 637$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 15.5%)

• בחג סוכות (6/10 - 10/10) - 705$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 10.7%)

• בשמחת תורה (13/10 - 17/10) - 365$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 48.2%)

דובאי - חבילת נופש דרך "דיזנהאוז" הכוללת טיסה ומלון מילניום לארבעה לילות:

• בראש השנה (22/9 - 25/9) - 739$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור (1/10 - 5/10) - 1069$ לאדם בהרכב זוגי (עלייה של 31.9%)

• בחג סוכות (6/10 - 10/10) - 1099$ לאדם בהרכב זוגי (עלייה של 33%)

מונטנגרו - חבילת נופש דרך "דיזנהאוז" הכוללת טיסה ומלון פאלמה לארבעה לילות:

• בראש השנה (22/9 - 25/9) - 989$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור (1/10 - 5/10) - 1531$ לאדם בהרכב זוגי (עלייה של 33.7%)

• בחג סוכות (6/10 - 9/10) - 909$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 8.2%)

פראג - חבילת נופש דרך "אופיר טורס" הכוללת טיסה ומלון לשלושה לילות:

• בראש השנה - 713$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור - 861$ לאדם בהרכב זוגי (עלייה של 18.2%)

• בחג סוכות - 734$ לאדם בהרכב זוגי (עלייה של 2.7%)

• בשמחת תורה - 990$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 48.2%)

בודפשט - חבילת נופש דרך "אופיר טורס" הכוללת טיסה ומלון לשלושה לילות:

• בראש השנה - 827$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור - 840$ לאדם בהרכב זוגי (עלייה של 1.5%)

• בחג סוכות - 720$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 14.8%)

• בשמחת תורה - 983$ לאדם בהרכב זוגי (עלייה של 15.9%)

כרתים - חבילת נופש דרך "אופיר טורס" הכוללת טיסה ומלון הכל כלול לשלושה לילות:

• בראש השנה - 796$ לאדם בהרכב זוגי

• ביום כיפור - 604$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 24.9%)

• בחג סוכות - 754$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 8.2%)

• בשמחת תורה - 644$ לאדם בהרכב זוגי (ירידה של 48.2%)

באופיר טורס חשפו את היעדים הבולטים לחגים הקרובים: צ'כיה, בולגריה, הונגריה, יוון וקפריסין. "מזג האוויר ביבשת נעים במיוחד בתקופה הזו והיעדים הללו גם ידידותיים מאוד לישראלים מבחינת עלויות", ציינו. בנוסף, בקבוצת דיזנהאוז טענו כי השנה ניתן לראות שינוי מובהק בהרגלי החופשה של הישראלים. הביקוש גבוה - והצרכנים מוכנים להשקיע יותר. "אם בעבר מערב אירופה הייתה הבחירה הברורה, כיום יש חיפוש אחר יעדים קרובים ובטוחים יותר", ציינו.

בנוגע להבדלי המחירים המשמעותיים, הבהירו בחברת גוליבר: "כאשר השיקול הכלכלי מכריע כדאי לבדוק את הבדלי המחירים. המסר שלנו לצרכנים הוא פשוט - גם בחגים אפשר למצוא דילים משתלמים, צריך רק לדעת לחפש".