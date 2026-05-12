אדרנלין בלב המדבר: טיולי סנפלינג ומים בנחלי הנגב שהתמלאו מחדש

החורף הגשום הותיר אחריו מתנה משמעותית למטיילים בנגב: נחלים כמו נחל רחף, הסמוך לערד וים המלח, התמלאו במים לאחר תקופת יובש ארוכה. המטיילים המגיעים לאזור זוכים למסלול מלא באדרנלין הכולל סנפלינג בבריכות, טיפוס על צוקים, קפיצה לגבים מרעננים ואף גלישה במגלשות אבן טבעיות בלב הנוף המדברי המרהיב.

המסלול האתגרי דורש ליווי מקצועי וציוד ייעודי, כאשר המדריך שלומי לובטון מוביל את הקבוצה אל תוך הקניון העמוק. לובטון מדגיש את ייחודיות המקום בתקופה זו ומסביר לטל סבג: "אנחנו מים למים, מים למים. כל המסלול יהיה מלא מים". לדבריו, מדובר בחוויה פיזית ומנטלית עוצמתית המאפשרת למטיילים להתגבר על פחדים: "התחושה הזאת שירדתי בחבל ועשיתי את זה, היא תחושה של עוצמה".

לאחר בריכות ומערות, כמעט בסוף המסלול, מחכה המצוק האחרון - בגובה 30 מטרים. אם כבר להיות תלויים בין שמיים וארץ, אז מול נוף מרהיב שכזה. ואחרי המסלול המפרך, כשהתיאבון נפתח, מומלץ לעצור בערד הסמוכה למסעדת "ל'וצה" - חוויה קולינרית מקומית שמבטיחה שהמטיילים לא ייצאו רעבים מהיום המאומץ במדבר. הטבע בנגב נמצא כרגע בנקודת זמן מושלמת - רגע לפני החום הכבד, זה בדיוק הרגע שלכם לצאת לטיול של פעם בשנה.