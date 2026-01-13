אחרי שבוטלו טיסות בגלל הסופה - אייר חיפה חוזרת לשגרה

חברת התעופה אייר חיפה הודיעה היום (שלישי) כי מחר, יום ד', 14.01.25, היא תחדש את פעילותה הסדירה, לאחר שיבושים שנגרמו בימים האחרונים בעקבות מזג האוויר הסוער וסגירת נמל התעופה בחיפה.

היום בוטלו חמש טיסות שהיו אמורות להמריא מחיפה - שתי טיסות לאילת, שתיים ללרנקה וטיסה אחת לאתונה - בעקבות סגירת שדה התעופה. מהחברה נמסר כי הנוסעים עודכנו באופן יזום והוצעו להם מספר חלופות, בהן טיסה חלופית, החזר כספי מלא או קרדיט לשימוש עתידי. לנוסעים שטיסתם לאילת בוטלה הוצעה גם הסעה חלופית.

בנוסף, למרות החזרה הצפויה לשגרה, אייר חיפה מאפשרת לנוסעים שטיסתם מתוכננת למחר גמישות מלאה לשינוי או ביטול הטיסה בתמורה לקרדיט, גם בפחות מ-24 שעות לפני ההמראה.

לדברי החברה, מחר צפויות הטיסות ליעדים אילת, לרנקה, אתונה, פאפוס וסופיה להתקיים כסדרן ובהתאם ללוח הזמנים המקורי.

יולי סלומון

אתמול הוסטו ארבע טיסות של החברה לנחיתה לא מתוכננת בנתב"ג עקב תנאי מזג האוויר. לנוסעים הוענק החזר הוצאות של עד 100 שקלים בגין מזון, שתייה ותחבורה, וכן קרדיט בסך 50 דולר לטיסה עתידית. בשעות הערב דאגה החברה להסעה מסודרת מחיפה עבור הנוסעים שנחתו בנתב"ג.

מיקי שטרסבורגר, מייסד שותף באייר חיפה, מסר: "בטיחות הנוסעים והצוותים שלנו היא מעל הכול. פעלנו במהירות ובאופן יזום כדי לתת מענה לנוסעים שטיסתם נפגעה בעקבות מזג האוויר, ונמשיך ללוות אותם עד לחזרה מלאה לשגרה".