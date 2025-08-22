שבוע אחרון לחופש הגדול: טבילה במעיינות הקרירים בארץ

מומלצים -

השבוע האחרון של החופש הגדול מביא איתו את ההבנה שעוד רגע זה מאחורינו: הקייטנות נגמרו, השגרה בפתח והשמש קופחת. זה גם הזמן המושלם לטבול במעיינות קרירים, בנוף מרגיע ולצבור חוויות אחרונות לחופש שכולו קיץ ישראלי. הבונוס? לא צריך להתרחק יותר מדי. מהצפון עד הנגב, ליד הערים הגדולות וגם בפינות חבויות בטבע, ליקטנו עבורכם את המעיינות שזורמים גם בחום של אוגוסט.

רגע לפני שצוללים

יש לנו ארץ מדהימה שמציעה נופים מגוונים וחשוב לשמור עליה. עם הזמן יותר ויותר מקורות מים נסגרים עקב זיהום או סיבות אחרות. כך למשל, רק אתמול נסגר ״נחל חרדלית״, שהוא אחד מהמתוירים בגליל המערבי, בייחוד בעונה הזו, בשל סיבות ביטחוניות הקשורות בהגעה לאתר. כשאתם מגיעים לאתר מים הצטיידו בשקית זבל וקחו אותה איתכם, השגיחו על הילדים היטב (בניגוד לים, כאן אין מציל) והצטיידו בהרבה מים.

מרכז

עיינות ענר

סמוך ליישוב נריה שבבנימין תוכלו להינות משמונה בריכות מים נקיות וצלולות בעומקים שונים שמתאימים לכל הגילאים. הבריכות קרובות לחניה ולידן יש גם ספסלי פיקניק מוצלים. בכניסה למקום הוקמה אנדרטה לזכרם של שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו באכזריות בשנת 2014: גיל-עד מיכאל שער, יעקב נפתלי פרנקל ואיל יפרח. אחת מן הבריכות הגדולות גם נקראת לזכרם ״עין הנערים״, היא בעומק של כ 1.7 מטרים ובסמוך אליה ישנה נדנדה מעץ המשקיפה על נופי בנימין.

עוד מידע על המקום:

- המעיינות נמצאים סמוך לחורבת קבר נבי ענר, שבסמוך לו מערה עם ציורי קיר עתיקים של מנורות, ענף זית ועוד. בנוסף, נמצא שם בסיס לבית בד עתיק

- המקום מתוחזק על ידי בני הנוער של הישוב נריה

בוויז : "עינות ענר"

עין אביאל

סמוך למושב אביאל, זורם נחל נקי וצלול מוקף צמחיית קנה וסוף. המקום מתאים לכל המשפחה - במיוחד בימים החמים האלו. המעין נובע מנחל תנינים וממשיך לים התיכון. בין הקנים תמצאו מעיין נסתר וגם בריכה פתוחה ונעימה. קחו בחשבון שהמקום לא מוצל.

בוויז: משתלת אביאל - חנו בחניית אפר ושימו לב שאתם לא עולים על שטחים חקלאיים!

בית לאה / בית הפרדס – פינת מים על גדות הירקון

בליבה של מדינת ישראל זורם נחל הירקון שמציע מספר נקודות ישיבה נהדרות. אחת מהן, שמאפשרת גם רחצה נמצאת בבית לאה. זהו מבנה היסטורי בשם בית הפרדס, שנותר עומד מאז המאה ה-19. תכליתו הייתה לשאוב את מי הירקון להשקיית הפרדסים והשטחים החקלאיים הסמוכים באיזור.

עוד מידע על המקום:

• מקור השם ״בית לאה״ ניתן לו במהלך שנות ה-90 בקבות כתובת גרפיטי שרוססה עליו ובה נכתב ״לאה המקומטת״

• במקום יש ״חבל טרזן״ למים

• אין במקום פחי אשפה ופינוי פסולת לכן האחריות על המטיילים להביא שקית ולאסוף אחריהם את הלכלוך

בוויז: בית לאה מרכז - שימו לב שאתם לא נכנסים לשטחים החקלאיים אלא נוסעים על דרך העפר שסמוכה למועצה האזורית דרום השרון

ירושלים והסביבה

עין חניה

חפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות חשפו את אחת ממערכות המים המרשימות בישראל - מה שלימים הפך להיות הגן לאומי עין חניה. המקום הוא חלק ממעיינות פארק ירושלים ובו שתי בריכות מים מהתקופה הביזנטית ונימפיאון (מזרקת מים) מהתקופה הרומית. מערבית לבריכה ניתן לראות שרידי מבנה, שכנראה שימש למגורים, ומזרחית לה – בסיסי שדרת עמודים, ההשערה היא שמדובר בבריכה ששימשה לנוי, לרחצה או לטקסים דתיים.

רשות הטבע והגנים הפכה את עין חניה למקום שמשלב ארכיאולוגיה עם חוויה למבקרים. שתי בריכות המים ניזונות מניקבת מים באורך 10 מטרים, ברוחב 55 ס"מ ובגובה 1.3 מטרים, מה שהופך אותה למתאימה במיוחד לילדים. הניקבה מוארת ולכן אין צורך בפנס.

עוד מידע על המקום:

• שעות פעילות בשעון קיץ: ראשון – חמישי ושבת, 8:00-17:00, שישי וערבי חג, 8:00-16:00

• ההגעה מחייבת תיאום מראש והיא בעלות סימלית של 14 שקלים למבוגר, 7 שקלים לילד או ותיק ו-12 שקלים לסטודנט

• שביל נגיש מוביל למרכז האתר ומאפשר גישה לבריכה העמוקה, לנימפיאון ולשירותים

• הכניסה לכלבים אסורה

• אין להדליק אש בתחומי האתר ואין להשתמש בו בכלי זכוכית

עין ליפתא

שמורת הטבע ליפתא מצויה בסמוך לכניסה הראשית (המערבית) לירושלים. למרגלות המעיין בוסתנים עם עצי תאנים, שזיף ושקד. במים מתרבים מינים של בעלי חיים כמו אילנית, קרפדה ירוקה, סרטנים ודגים. הניקבה ממנה נובעים מי המעיין מיוחדת וגבוהה, מה שמאפשר הליכה זקופה ונוחה בתוך מים בגובה נמוך של כ 15 ס"מ. הניקבה נמשכת לאורך של כ -30 מטר עד שמגיעים בסופה לנביעה.

עוד מידע על המקום:

• בדרך למעיין נמצאים מבנים עתיקים - אין להיכנס אליהם מכיוון והם בסכנת התמוטטות

• הכניסה לבעלי חיים (כלבים) אסורה

• אסורה הבערת אש במקום

עין אל קסיס

בין טרסות חקלאיות רחבות ומול נוף יפייפה נמצא עין אל קסיס. המעיין נמצא ליד היישוב נווה דניאל שבגוש עציון. במתחם שתי בריכות בטון: האחת בגודל 2X2 מטרים ובעומק 80 ס"מ, השנייה בגודל 4X4 ובעומק של כ-3 מטרים.

בריכות עין צורים

שתי הבריכות מוקפות בטבע, פינות ישיבה ונדנה. מקום מושלם למשפחות ולאנשים שרוצים להינות ממקום שקט בטבע. הבריכות בעומק 40 ו60 ס"מ.

לפני השער של קיבוץ ראש צורים, פנו ימינה ותעקבו אחרי השילוט

דרום

עין עקב

עין עקב הוא אחד המעיינות היחידים בנגב שנובע בעוצמה חזקה לאורך כל השנה. לבריכת המים נשפך מפל מגובה 10 מטרים שמספק מים צוננים במדבר היבש. מקור המים הם משני מעיינות: עין עקב תחתון ועין עקב עליון.

קיימות שלוש אופציות למסלול:

מסלול ארוך הכולל הליכה רגלית של כ-3 שעות לכיוון. התירון הוא שתוכלו להינות מתחנות בדרך כמו נחל צין, תצפית חוד עקב, נחל דיבשון ועוד

הליכה ברגל במסלול הקצר – על תוואי של דרך הג'יפים – כ 8 קילומטר – כשעה ו 40 דקות לכל כיוון

הגעה למעיין באמצעות ג'יפ והגעה לחניון רכבי שטח – משם הליכה קצרצרה של פחות מ 10 דקות

נחל הבשור ופארק אשכול

בפארק שבעוטף עזה, נמצא מעיין עין הבשור, שנובע כל השנה ונשפך לבריכה גדולה. המים יחסים חמים ומלוחים. בפארק פינות פיקניק ומדשאות בהן ניתן לשבת ולהינות מהמקום.

עוד מידע על המקום:

בין הנביעות נמצאים שרידי שקתות ומתקני בטון להרמת מפלס המים, שנבנו במלחמת העולם הראשונה

בפארק קיימים שרידי כנסייה שנבנתה כנראה במאה השישית (במבנה נמצאה כתובת המתארכת אותו לשנת 561 לספירה). בשלהי מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1917, חשפו חיילים אוסטרלים את רצפת הפסיפס המפוארת של הכנסייה הביזנטית, בדגם זהה כמעט לזו שנמצאה בבית הכנסת העתיק במעון (9 ק"מ צפונית משם). הכנסייה שימשה בזמן המלחמה כעמדת מקלע תורכית, ולכן החיילים הבריטים כבשו אותה. כשעזבו את האזור, הם עקרו את הפסיפס ממקומו והעבירו אותו למלבורן, שם הוא מעטר את בית יד לבנים.

צפון

עין קדם ונחל נדר

במהלך המסלול הרגלי באפיק נחל נדר, תמצאו את מעיין עין קדם אשר נובע מתוך שתי נקבות שחצובות בהר, ושופע מים צלולים וצוננים כל השנה. בדרך תוכלו לראות גם שרידים של אמות מים, ששימשו את התושבים להשקיית כרמי הזיתים.

המסלול כאמור עובר בתוך הניקבות ויש להצטייד בפנס. האפשרות הפשוטה יותר עוברת דרך הניקבה הימנית, בה המים מגיעים לרוב לגובה שהוא בין הברך לגובה האגן. לאחר הליכה של כ-15 מטרים בתוכה, מגיעים לנקודה שבה פורצים המים מהסלע. השנייה מאתגרת יותר, וחסומה בקיר בטון בו חלון קטן דרכו ניתן להשתחל לתוך הניקבה, שבה המים עמוקים יותר וכל הגוף נרטב.

בוויז: עין קדם ונחל נדר הגעה

גן השלושה (הסאחנה)

למרגלות הר הגלבוע, בעמק המעיינות, סמוך לקיבוץ ניר דוד, נמצאות בריכות שחייה צלולות בצבע טורקיז. הטמפרטורה בהן קבועה כל השנה – 28 מעלות צלזיוס, וזהו מקור שמם הערבי, סח'נה, שפירושו "חם". במקום ישנן מדשאות רחבות והוא לחלוטין מתאים למשפחות.

עוד מידע על המקום:

• שעות הפתיחה בשעון קיץ: בימים א'-ה' ושבת: 17:00 – 08:00, בימי שישי וערבי חג: 16:00 – 08:00

• בתוך הפארק ישנה טחנת קמח עתיקה, מוזיאון לארכאולוגיה ואתר שחזור של חומה ומגדל

בוויז : גן השלושה (הסאחנה)

סכר אלומות

בשורה למתרחצים - אחרי כמעט 90 שנים מהריסת הסכר הישן, סכר אלומות החדש נפתח. על הפרויקט הלאומי בשווי של כ-11 מיליון הייתה אמונה חברת מקורות. העבודות כללו נטיעת עצים, שיקום אקולוגי של הגדות, סלילת דרכי שירות והרחבת אפיק הנחל. הוא מהווה נדבך חשוב וקריטי בשיפור השליטה במפלסי המים של הכנרת, וכן בשליטה בזרימת המים למורד הירדן. כמו כן, הוא מאפשר שליטה טובה יותר במצבי מזג אוויר קיצוניים כמו שיטפונות, ונותן יכולת לשאוב מים לצורכי חקלאות.

בתוך כך, הוא גם מבטיח רצחה במים נקיים במיוחד שזורמים כל השנה. הסכר המקורי הוקדם בשנות ה-40 של המאה ה-20 בעמק הירדן. החדש, מהווה מעין פארק מים טבעי, חינמי ומרהיב.

עוד מידע על המקום:

• הטיילת עצמה מונגשת לעגלות, עם פינות ישיבה מוצלות וגשר המחבר בין שתי גדות הנהר

• מומלץ להכנס מחלקו הצפוני של הסכר

• ניתן להחנות בחניון של אתר ירדנית או ליד האטרקציה רוב רוי, ומשם לצעוד ברגל לאורך הטיילת עד הסכר, או להגיע עד לסכר ולהחנות בצד דרך העפר