דירוג חברות התעופה הטובות בעולם נחשף: היכן ממוקמת אל על?

אתר זכויות הנוסעים AirHelp פרסם היום (חמישי) את דירוג חברות התעופה השנתי שלו, וגם השנה נראה שאין יותר מדי זעזועים בצמרת. קטר איירליינס שוב כבשה את המקום הראשון עם דירוג ממוצע כולל של 8.16 מתוך 10, אחרי שבדירוג הקודם נדחקה למקום השני.

עד השנה שעברה, החברה הקטארית שלטה במקום הראשון במשך שמונה שנים ברציפות. חברת התעופה הבלגית בריסל איירליינס שדורגה במקום הראשון בשנה שעברה, נאלצה להסתפק השנה במקום התשיעי בלבד.

במקום השני ברשימה נמצאת חברת אתיחאד מהאמירויות, עם ציון ממוצע של 8.07, ובמקום השלישי ממוקמת חברת וי'רג'ין אטלנטיק הבריטית עם ציון ממוצע של 8.03.

הדירוג של AirHelp מורכב מממוצע של שלושה ציונים - עמידה בזמנים, דעת הקהל, וטיפול בתביעות. מתוצאות הדירוגים השונים, אפשר לראות שגם לחברות התעופה שמדורגות גבוה יש במה להשתפר. קטר איירליינס שדורגה ראשונה בממוצע הכללי ובציון דעת הקהל עם 9.1 נקודות, קיבלה ציון של 7.1 בטיפול בתביעות, נמוך יותר מזה של אל על.

ואיפה ממוקמת אל על בדירוג?

בשנה שעברה החברה רשמה מבוכה כשדורגה במקום 105 מתוך 109 חברות תעופה. השנה אל על זינקה משמעותית למעלה, והתמקמה במקום ה-27 מתוך 117, עם ניקוד ממוצע של 7.28 מתוך 10, כשהיא עוקפת חברות גדולות וידועות כמו טורקיש איירליינס ולופטהנזה הגרמנית. מפילוג הניקוד אפשר לראות כי אל על מצטיינת בדעת הקהל, בו קיבלה ציון של 8.8, אך לעומת זאת לוקה בחסר כשזה נוגע לעמידה בלוחות זמנים, עם ציון של 5.8.

10 חברות התעופה הטובות בעולם לפי דירוג AirHelp:

1. קטאר איירליינס

2. אתיחאד

3. וירג'ין אטלנטיק

4. קוואנטס (אוסטרליה)

5. מלטה איירליינס

6. אירומקסיקו

7. עומאן אייר

8. סעודיה

9. בריסל איירליינס (בלגיה)

10. לוט איירליינס (פולין)