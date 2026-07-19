חלון או מעבר? כך השפיע האירוע החריג בטיסת ריינאייר על השאלה שכל נוסע מכיר

האירוע החריג בטיסת ריינאייר, שבו נוסע כמעט נשאב החוצה לאחר שחלון המטוס התנתק, הצית מחדש את הוויכוח המוכר בין חובבי מושב החלון למעדיפי המעבר. אולם מומחי תעופה מדגישים כי מדובר באירוע נדיר במיוחד, שאינו משנה את רמת הבטיחות הגבוהה של הטיסה.

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לדבריהם, חלונות המטוס ומעטפתו מתוכננים לעמוד בתנאים קיצוניים, ותקלות מסוג זה נדירות ביותר. במקרה של אובדן דיחוס, מסכות החמצן יורדות באופן אוטומטי, צוות האוויר פועל לפי נהלים ברורים ומנמיך את המטוס במהירות לגובה בטוח המאפשר נשימה תקינה.

המומחים מדגישים כי ההמלצה החשובה ביותר לנוסעים היא להישאר חגורים לאורך כל הטיסה, גם כאשר שלט חגורות הבטיחות כבוי, שכן רוב הפציעות בטיסות נגרמות כתוצאה ממערבולות אוויר ולא מכשל טכני.

ומה לגבי השאלה הוותיקה - חלון או מעבר? לפי אנשי המקצוע, אין יתרון בטיחותי מובהק לאף אחד מהמושבים, והבחירה היא בעיקר עניין של נוחות. עם זאת, יש הטוענים כי הישיבה בחלקו האחורי של המטוס עשויה להעניק יתרון מסוים מבחינת סיכויי הישרדות בתרחישים קיצוניים, בין היתר משום שגם הקופסה השחורה ממוקמת בזנב המטוס.

לצד סרטוני האימה שמופצים ברשת, המומחים מזכירים כי התעופה המסחרית נותרה אמצעי התחבורה הבטוח ביותר, וכי מיליארדי נוסעים טסים מדי שנה בבטחה ברחבי העולם.