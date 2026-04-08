מחממים מנועים בנתב"ג: היעדים הראשונים של החברות הישראליות

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, נמל התעופה בן גוריון ייפתח מחצות הלילה (חמישי) בחזרה לפעילות מלאה, לצד מטוסי חיל האוויר האמריקני שעדיין בשדה ויחלו להתפנות בקרוב. ממחר בבוקר תחודש הפעילות גם בשדה התעופה הרצליה, וביום ראשון תחודש הפעילות גם בנמל התעופה רמון. חזרת הטיסות משדה התעופה חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע בהתאם להערכת המצב.

בינתיים, חברת התעופה אל על חוזרת לפעילות רחבה ונערכת להפעלת טיסות במתכונת מטוס מלא לכ-30 יעדים החל מהשבוע הבא.

בין היתר, תטוס החברה לאתונה, אמסטרדם, ברצלונה, פריז, ברלין, בודפשט, בטומי, טיביליסי, רומא, פרנקפורט, מינכן, לרנקה, ליסבון, מדריד, מוסקבה, מילאנו, בוקרשט, פראג, וינה, ורשה, ציריך, לונדון, בנגקוק, פוקט, טוקיו, ניו יורק, לוס אנג'לס ומיאמי.

הנוסעים על טיסות אלה ישובצו באופן אוטומטי. הפרטים המלאים בנושא השיבוץ לטיסות מופיעים באתר אל על. עם השלמת שיבוץ הלקוחות על הטיסות בשבוע הבא, הציבור הרחב יעודכן והמקומות הזמינים ייפתחו למכירה. במהלך החודש החברה תמשיך ותרחיב את פעילותה בהדרגה ובהתאם את לוח היעדים אליהם תפעל, עד להפעלת לוח טיסות מלא לכלל יעדיה.

במקביל, גם ישראייר הודיעה כי בשעות הקרובות תחל להוסיף מושבים על טיסותיה ולהרחיב בהדרגה את מגוון יעדי הטיסות. יעדי הטיסות יורחבו בהדרגה ביניהם: בטומי, אתונה, לרנקה, רומא, טביליסי, ורשה, סופיה, פרנקפורט ובודפשט. פראג, ברלין, רודוס, טיווט, קטניה, נאפולי, טיראנה, ורנה ועוד. כמו כן, יתווספו טיסות לאילת וממנה.

כעת, הבעיה המרכזית שנותרה היא החברות הזרות שביטלו את טיסותיהן לישראל בטווח הרחוק. עם זאת, ישנן חברות זרות נוספות שכבר הודיעו על רצונן לחזור לטוס לתל אביב וממתינות לאישורים.