זו המדינה הכי טובה לרילוקיישן: והיכן קפריסין בדירוג?

ארגון InterNations פרסם היום (רביעי) את הדוח השנתי שלו, Expat Insider, הנחשב לאחד הסקרים המקיפים והמשפיעים ביותר בעולם בכל הנוגע לאיכות החיים, וסקר 46 מדינות בעולם המתאימות למעבר מגורים חד צדדי (רילוקיישן). מהדוח, עולה כי פנמה היא המדינה הטובה ביותר בעולם לרילוקיישן לשנת 2025.

אל המקום השני הגיעה קולומביה, ואחריה מקסיקו, תאילנד, וייטנאם, סין, איחוד האמירויות, אינדונזיה, ספרד ומלזיה. עוד במזרח התיכון, עומאן במקום ה-11, סעודיה במקום ה-12 וקפריסין, שהפכה בשנים האחרונות ליעד בולט בקרב הישראלים לרילוקיישן, הגיעה למקום ה-14 בלבד. גם יוון שהפכה ליד פופולרי בישראל לרילוקיישן, הגיעה למקום ה-34.

הסקר כולל חמישה מדדים מרכזיים: איכות חיים (כגון תחבורה, בריאות, סביבה טבעית), דרכי הסתגלות (כגון יחס המקומיים, תרבות מקבלת, יצירת קשרים חברתיים), עבודה בחו"ל (כגון אפשרויות תעסוקה, ביטחון תעסוקתי), כספים (כגון שביעות רצון מהמצב הכלכלי והכנסה פנויה) ובירוקרטיה (כגון ויזות ונגישות לדיור).

על פנמה נכתב בדוח: "היא המקום הטוב ביותר להיות בו עבור תושבים חדשים, והיא ממש לא מאכזבת במונחים של איכות חיים. יש בה שפע של הזדמנויות לטייל, התחבורה הציבורית במחיר סביר והסביבה הטבעית מעולה. מהגרים שעברו לשם נמצאו מאושרים במיוחד והגיעו למקום הראשון. 35% מהם מתכננים להישאר בה לנצח, לעומת הממוצע של המהגרים ברחבי העולם שעומד על 24%".

בארגון InterNations מסרו לאחר פרסום הדוח: "כאשר בוחנים את התמונה הגדולה - כיצד מדינות בודדות מצליחות ביחס לאחרות על פני הסקר שלנו - אנו יכולים לראות מגמות עולמיות מתפתחות. מגמה אחת שהתבלטה בשלוש השנים האחרונות היא חשיבותם של מדינות עם עצמאות פיננסית. יותר ויותר מדינות שמציגות ביצועים טובים במדד הפיננסים נמצאו גם בראש הדירוג הכללי שלנו".

"השנה, רק איחוד האמירויות וקפריסין נמצאות בין 15 היעדים הטובים ביותר, שאינם מיוצגים גם ב-15 המובילים של מדד הפיננסים שלנו, אם כי מדובר בפער צמוד, כאשר קפריסין נמצאת במקום ה-16 במדד זה", הוסיפו.