המזרח כבר לא כל כך רחוק: אלו הקווים החדשים של ארקיע

המזרח כבר לא כל כך רחוק: ארקיע הודיעה היום (שלישי) כי היא מצטרפת למירוץ ליעד האהוב על הישראלים ומשיקה מחדש את הקו לתאילנד החל מנובמבר הקרוב. בנוסף, קו לויאטנם יושק החל מינואר.

הקו לבנגקוק יצא פעמיים בשבוע וכרטיס אליו יחל ב-1,000 דולר הלוך ושוב. הקו להאנוי יצא פעם בשבוע, והכרטיס הלוך חזור יחל ב-1,500 דולר. מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' הודיע שהטיסות יתבצעו במטוס Airbus A330 הכולל מחלקת עסקים יוקרתית. לדבריו, המהלך שיציב את ארקיע כחברת התעופה הישראלית היחידה שמפעילה טיסות ישירות ליעד זה. בנוסף, הודיע ברלוביץ' כי החברה תפעיל טיסות גם לסרי לנקה.

נזכיר כי, באפריל האחרון הודיעו על שינוי בנוהל הכניסה לתאילנד. לפי הודעת המדינה, ההליך החדש מחייב כל תייר למלא טופס באינטרנט, שבעזרתו יונפק לו "כרטיס כניסה דיגיטלי", אותו יציג כשיגיע למדינה. הטופס החדש אינו כרוך בתשלום וכולל פרטים אישיים, את פרטי הטיסה, וכן את הכתובת של מקום הלינה הראשון בו ישהה התייר. את הטופס יש למלא במהלך שלושת הימים שלפני ההגעה למדינה.

הטופס החדש הוא חלק ממהלך כולל של שדרוג תהליך הכניסה לתאילנד, שכולל, בין השאר, שערים אוטומטיים ומעבר מהיר יותר בתהליך הכניסה והיציאה מהממלכה.

במקביל, לשכת התיירות של תאילנד בישראל השיקה שירות חדשני של בינה מלאכותית "סוואדי קלאב AI", שנבנה במיוחד עבור הישראלים המטיילים במדינה או המתכננים לנסוע אליה. בנוסף להדרכה חכמה בטיול, כלי ה-AI ייתן גם הדרכה בעברית לכל ישראלי על ההתנהגות המומלצת בתאילנד, באופן שמותאם לתרבות המקומית.

תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, התייחסה לשינוי: "תאילנד היא אחד היעדים המבוקשים ביותר בקרב הישראלים, ואין ספק שהצורך בהנפקת אישור כניסה למדינה הוא מהלך שישפיע על נופשים רבים. עם זאת, לא מדובר בבשורת איוב. הישראלים כבר מכירים אישורים דומים ממדינות כמו בריטניה וארצות הברית, והדבר לא גרם להם להפסיק לטוס ליעדים אלו. סביר להניח שעל אף הצורך בהנפקת אישור - הפופולריות של תאילנד לא תפחת בקרב התייר הישראלי".