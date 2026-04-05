בפסח הזה, כשאפשרויות הטיסה לחו"ל כמעט ואינן קיימות, ישראלים רבים מחפשים אלטרנטיבה - ונראה שהתשובה ברורה: אילת. עיר הנופש הדרומית הפכה בחודש האחרון למוקד משיכה מרכזי, עם תפוסות שלא נראו כאן זמן רב, גם לא בתקופות שיא כמו חג הפסח בשנים קודמות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כבר בכניסה לעיר אפשר להרגיש את השינוי. הטיילת עמוסה, בתי המלון מלאים עד אפס מקום, והתחושה הכללית היא של עומס בלתי פוסק. ללא תיירים מחו"ל, נדמה שכל העיר מתבססת כמעט לחלוטין על נופשים ישראלים, אך בכמויות שמזכירות את שיא הקיץ.

גם בענף המסעדנות מורגשת התפוסה החריגה. מסעדות רבות מדווחות על תורים ארוכים בשעות השיא, עומס חריג ולעיתים זמני המתנה ממושכים. עבור חלק מהמבקרים, החוויה מזכירה את הלחץ של מרכז הארץ, רק הפעם על רקע הים האדום.

לצד העומס, יש גם מי שמגיעים לעיר בדיוק בגלל מה שהיא מציעה: הפוגה מהשגרה, מזג אוויר נוח, אוכל טוב ונוף פתוח. עבורם, למרות הצפיפות, אילת עדיין מספקת את תחושת החופש שחיפשו, גם אם במתכונת מעט שונה מהרגיל.

ברחובות, בחופים ובקניונים - התחושה אחידה: אילת חזרה להיות היעד המרכזי של הישראלים, לפחות לעת עתה. המציאות הביטחונית וההגבלות על טיסות שינו את מפת התיירות המקומית, וריכזו את הביקוש לנקודה אחת בדרום.

כך, בלי תיירות נכנסת ובלי יציאות לחו"ל, אילת הופכת לפתרון כמעט יחיד עבור רבים. עיר אחת שמרכזת אליה מדינה שלמה, וחופשת חג אחת שהופכת לאחת העמוסות שידעה העיר בשנים האחרונות.