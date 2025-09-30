ריינאייר הודיעה: "לא נחזור לטוס לישראל בחורף"

חברת הלואו-קוסט האירופית ריינאייר הודיעה היום (שלישי) כי לא תשוב להפעיל את טיסותיה לישראל בחודשי החורף הקרובים. הסיבה, לטענת החברה: סירוב רשות שדות התעופה לאשר לה את "הסלוטים ההיסטוריים" לקיץ 2026, ואי-ודאות לגבי זמינות טרמינל 1 - הטרמינל המוזל שבו פעלה בעבר.

על פי הודעת החברה, הקיץ האחרון אופיין בשיבושים רבים עקב סגירתו החוזרת של טרמינל 1 בשל שיקולי ביטחון, מה שחייב את ריינאייר לעבור לטרמינל 3 היקר יותר - ובכך הפך את הטיסות לבלתי משתלמות. "לא נקבל עוד מצב שבו מחייבים אותנו בתעריפי טרמינל 3 בזמן שמכרנו כרטיסים במחירים נמוכים על בסיס פעילות בטרמינל 1", אמר דובר החברה.

בחברה מבהירים כי כל עוד לא יינתן אישור רשמי לשוב לפעילות מטרמינל 1 וכן אישור לסלוטים בקיץ הבא, לא יחודשו טיסות הלואו-קוסט מתל אביב. המשמעות: אובדן של 22 קווים מוזלים וכמיליון מושבים בשנה.