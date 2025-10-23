מחירי הטיסות צונחים: היעדים החמים לחופשה בחנוכה

חברות התעופה הזרות אמנם לא חזרו כולן עדיין לישראל – אבל מחירי הטיסות כבר מתחילים לנחות – והתחזית אופטימית מתמיד. כתבת הצרכנות והתיירות של i24NEWS, יולי סלומון, דיווחה הערב (חמישי) במהדורה המרכזית על האפשרויות וההזדמנויות הזולות לטוס בחג החנוכה.

לקראת חנוכה שמתקרב - טיסות דצמבר נראות קרובות וזולות מהרגיל. השנה יפעלו מנתב"ג כמעט פי שניים יותר חברות תעופה מאשר בחנוכה שעבר. אז איפה נשלם פחות כבר בעוד חודשיים?

החברות הישראליות הבינו שהן צריכות להתאים את עצמן לתחרות בשוק ולמרות המחירים הגבוהים אליהם התרגלנו בזמן המלחמה - גם אצלן השינוי כבר ניכר. הנה כמה דוגמאות:

• 13-17.12 ארקיע ללרנקה - 180 דולר הלוך חזור

• 13-17.12 ארקיע לאתונה - 190 דולר הלוך חזור

• 13-18.12 וויז אייר לסלוניקי - 112 דולר הלוך חזור

• 13-18.12 וויז אייר לנאפולי - 146 דולר הלוך חזור

אז אולי לא כל החברות הזרות עוד כאן, אבל המחירים כבר יורדים – ובגדול. ובין חנוכה לכריסמס, עם יותר יעדים, יותר תחרות ופחות דולרים על כרטיס טיסה – אפשר להגיד שהשמיים של דצמבר נראים פתוחים מתמיד. צפו בכתבה המלאה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד