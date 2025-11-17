גם אנחנו הופתענו: היעד בישראל שמודרג השני הכי גרוע בעולם

כנראה שלרובנו אין ספק שים המלח, הממוקם 430 מטרים מתחת לפני הים, הוא אחד האתרים הטבעיים המיוחדים ביותר בעולם. ובכל זאת, מסתבר שבקרב תיירים רבים בעולם הוא מדורג במיקום נמוך במיוחד. על פי מחקר שנערך על ידי חברת סטאשר, רשת עולמית לאחסון מזוודות, ים המלח הוגדר כיעד השני הכי גרוע בעולם.

המחקר התבסס על חמישה קריטריונים: בטיחות המדינה, נגישות אווירית, איכות מקומות הלינה, ביקורות בגוגל ומעורבות בטיקטוק. לפי פרמטרים אלה, ים המלח סובל ממספר חסרונות.

קודם כל, האגם שוכן בין ישראל, ירדן ויהודה-שומרון, הרחק מהמרכזים העירוניים הגדולים ומהנמלים האוויריים, מה שמחייב נסיעה ארוכה ולעיתים קשה. הכבישים, שלעתים קרובות אינם מתוחזקים כראוי, מוסיפים לתחושת חוסר הנגישות.

גורם מרכזי נוסף: חוסר היציבות האזורית, שמשפיעה רבות על תחושת הביטחון. הקרבה לאזורים רגישים במזרח התיכון מרתיעה עדיין מטיילים רבים, למרות נוכחותם של מתחמי נופש ידועים ואמצעי ביטחון מוגברים.

ובכל זאת, ים המלח נותר חוויה שאין לה תחליף. מימיו הרוויים במלח מאפשרים לצוף ללא מאמץ, והבוץ המינרלי שלו ידוע בסגולותיו התרפויטיות. אנשים מגיעים אליו כדי להתחדש, להתרפא, ולהתבונן בנוף ירחי ושקט שלא ניתן למצוא בשום מקום אחר.