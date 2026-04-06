עוד מכה: חברת התעופה היוונית מאריכה את ביטול הטיסות לישראל

חברת התעופה היוונית אג'יאן הודיעה היום (שני) כי היא מאריכה את ביטול טיסותיה לישראל עד יום ראשון, 26 ביוני. בכך היא מצטרפת לחברת "וויז אייר", שגם הודיעה לאחרונה כי היא מאריכה את ביטול הטיסות אל ישראל וממנה עד ל-20 באפריל.

חברות תעופה זרות רבות נוספות כבר הודיעו על הצעד, בהן הענקית האמריקנית "דלתא", שהודיעה כי לא תשוב ארצה עד 31 במאי. "יונייטד" עד 15 ביוני, ו"איזי ג'ט" הודיעה שלא תשוב לפחות עד סוף אוקטובר הקרוב.

בתוך כך, ארקיע הודיעה כי לא תוציא טיסות מנמל התעופה בעקבה, שהיווה בפועל חלופה לנמל התעופה בן גוריון - בשל שינוי דרמטי של הרשויות בירדן הנוגע למדיניות הטיסות משטחה.

עם זאת, הקלה נוספת נכנסה לתוקף במתווה הטיסות מנתב"ג החל מהלילה שבין ראשון לשני האחרון. במסגרת השינוי, חברות התעופה יוכלו למכור עד 100 מושבים לכל טיסה. מתוך המכסה, כ-30% יוקצו למקרים הומניטריים וחריגים באישור ועדה, כאשר צוותי האוויר אינם נספרים במכסה.

כמו כן, אתמול נודע כי מספר הנוסעים בכל מטוס שנכנס לישראל יעלה היום ל-90, במקום 70. המשמעות היא, שעל כל מטוס שנוחת בישראל יישבו 50 נוסעים ו-20 נוסעים המוגדרים הומניטריים. כעת, מספרם צפוי לעלות ב-20.