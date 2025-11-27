וויז אייר תחולל מהפכת ענק: השלכות הקמת בסיס החברה בישראל

לקראת מהפכת ענק בעולם הטיסות: מנכ"ל ענקית הלואוקוסט וויז אייר ביקר בישראל והכריז היום (חמישי) לאחר פגישתו עם שרת התחבורה מירי רגב כי החברה תקים בסיס בארץ בחודש אפריל הקרוב.

מדבור כאמור בבשורת ענק שכן כחלק מהקמת בסיס מטה החברה, יוצבו מטעמה 10 מטוסים חדשים בישראל ויוקצו כמיליון מושבים בשנה. עקב המהלך, יושקעו בשוק הישראלי כמיליארד דולרים ועוד 4,000 מקומות עבודה חדשים יתווספו.

בין היתרונות של וויז אייר בהקמת המטה, החזקה בסלוטים (שעות המראה) שיהיו נוחים ומותאמים לציבור בשעות הבוקר והלילה וכן הרחבה של יעדים נוספים מישראל.

החשש הכבד בישראל, הוא של החברות הישראליות שחוששות מפגיעה אנושה באחוז מכירותיהן. מנגד, עונה מנכ"ל וויז אייר: "זה טוב לכם הישראלים שיהיו פה מגוון אופציות, החברות הישראליות יצטרכו לעשות התאמות". החברות הישראליות כמובן, פחות התלהבו מדבריו.