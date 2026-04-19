דרמה בעולם התיירות: השופט רמי חיימוביץ מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר השבוע את בקשתו של ניר בן זאב לפתוח בתביעה ייצוגית נגד ענקיות התיירות "בוקינג", "אקספדיה" ו"הוטלס". התביעה נסובה סביב השימוש של החברות בהסכם כובל, לפיו מלונות חוייבו לספק להן את המחיר והתנאים הטובים ביותר, תוך מניעת אפשרות להציע מחירים זולים יותר בפלטפורמות אחרות.

לפי הנטען בתביעה, החברות ניצלו את נתח השוק המשמעותי שלהן כדי לכפות על בתי המלון הסכמים המכונים "תניות אחידות רחבות". תניות אלו אסרו על המלונות להציע מחירים נמוכים יותר לא רק באתרים מתחרים, אלא לעיתים גם בערוצי שיווק ישירים (כמו טלפון או הגעה פיזית למלון).

התובע טוען כי כתוצאה מהסדר כובל זה, נפגעה התחרות החופשית ומחירי החדרים בישראל התייקרו עבור הצרכנים. מומחה מטעם התובע העריך בחוות דעתו כי מדובר בעליית מחיר של כ-2.5% מעל מחיר השוק התחרותי, נזק שנאמד ב-111 עד 120 מיליון שקלים.

החלטת השופט: אישור חלקי וממוקד

השופט חיימוביץ קבע בהחלטתו כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המהותיות בתביעה יוכרעו לטובת הקבוצה. עם זאת, האישור ניתן באופן ממוקד:

תניות רחבות בלבד: התביעה אושרה רק לגבי "תניות אחידות רחבות", בעוד שביחס ל"תניות צרות" (המתייחסות לאתר המלון עצמו בלבד) נקבע כי לא הוכחה פגיעה מספקת בתחרות בשלב זה.

טווח הזמנים: התביעה נגד אקספדיה והוטלס תתייחס לתקופה שבין 2011 ל-2015, ונגד בוקינג לתקופה שבין 2011 ל-2021.

הקבוצה המיוצגת: רק אזרחים ותושבי ישראל שהזמינו חדר במלון בישראל (התביעה לא תכלול תיירים זרים).

החברות יפצו על הוצאות ההליך

החברות טענו מנגד כי התניות נועדו למנוע תופעת "טרמפיסטים" (לקוחות שמשתמשים באתר שלהן לחיפוש אך סוגרים ישירות מול המלון) וכי המודל העסקי שלהן דווקא הגדיל את היצע המקומות ואת התחרות. עם זאת, השופט קבע כי בשלב אישור התביעה, הונחה תשתית לכאורה מספקת להוכחת נזק לציבור.

בשלב זה, הטיל בית המשפט על בוקינג ואקספדיה לשלם לתובע הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בסך כולל של 80 אלף שקלים. כעת, יעבור התיק לשלב הדיון בתביעה לגופה.