מתגעגעים לים? הפעילויות שתמצאו בחופי ישראל בחורף

חוויה לגוף - בלי שיזוף: עונת הרחצה בים התיכון אמנם הסתיימה, אך רבים מהחופים בארץ ממשיכים להישאר פתוחים גם בחורף, ומציעים הזדמנויות לטיולים קצרים ופעילויות בסביבת הים, גם בתקופה הקרירה יותר של השנה. בחורף 2025-2026 נותרו בישראל כמה חופים פעילים ברחבי הארץ, המשתרעים על חופי הים התיכון, הכנרת, ים המלח וים סוף באילת.

חופי הים התיכון

בחופים של הרצליה ובצפון תל אביב נשמרת פעילות רחצה מוסדרת, עם שירותי הצלה פעילים בין החודשים אוקטובר למרץ, בשעות היום. חוף אכדיה צפון וחוף השרון, לצד חוף הכוכבים שנפתח השנה לראשונה בעונת החורף, מציעים לא רק ים פתוח לשחייה אלא גם שפע פעילויות נלוות, כמו שייט קיאקים וגלישת רוח, מסלולי הליכה לאורך הטיילת לצד מסלולי טבע, ומגוון בתי קפה ומסעדות הלוקחים חלק בחוויית החוף.

גם בתל אביב ממשיכים לשרת חופים רבים גם בחורף. בעיר ישנם מספר אפשרויות לספורט ימי, אופניים לאורך הטיילת, ופעילויות תרבות ואומנות המתקיימות בגלריות הקרובות. בנוסף, גם חוף סירונית א' וחוף חופית פתוחים לאורך כל החורף - בנתניה ובראשון לציון בהתאמה.

בקרבת חוף חופית, שזכה בתוכנית הדגל הכחול הבינלאומית, ניתן ללכת לאורך טיילת ראשון לציון, ולקבל בפארק החוף שמציע מדשאות, מתקני שעשועים ופינות ישיבה מוצלות שמתאימות במיוחד לפיקניקים - זו כמובן לצד בתי העסק והמסעדות לאורך הטיילת.

לאורך חוף סירונית ישנם מגוון מתקני ספורט וכושר, ומגרש כדורעף להנאת המבקרים. כמו כן, החוף משופע במגוון ביולוגי גדול - שכן כדאי לשים לב למצוק הכורכר המשתפל מערבה מגובה של 50 מטרים ונושק לחוף ים חולי - ומהווה מערכת אקולוגית נפרדת.

חופי ים המלח

למעשה החופים שומרים על פעילות מלאה, כאשר טמפרטורת המים נעימה יחסית ומאפשרת טבילה מרגיעה וטיפול בבוץ המינרלי. מזג האוויר המדברי לרוב שמשי ונוח והוא אידיאלי עבור פעילויות מחוץ למים, כגון יציאה לטיולי ג'יפים וטרקטורונים בנופים של מדבר יהודה, טיולים רגליים בשמורות טבע כמו עין גדי ומצדה ללא חום הקיץ הכבד, או התחממות והנאה ממעיינות מים חמים טבעיים באזור.

חופי אילת

ארבעה חופים מוכרזים ממשיכים לפעול בעיר בצורה מסודרת גם בחורף, ומציעים שירותי הצלה וגישה נוחה לים, כשהכניסה אליהם חופשית. החופים הללו, השמש, הנפרד, שחפים ומוריה, מאפשרים למטיילים ליהנות מהטמפרטורות הנוחות של העיר ושל ים סוף. בנוסף, העיר מציעה בחורף מרכזים קהילתיים ואטרקציות פנים כגון ריף הדולפינים והמצפה התת ימי שפועלים כרגיל.

חופי הצפון

באזור זה ישנם שפע של אטרקציות מגוונות לכל המשפחה ובמיוחד עבור חובבי ספורט ימי. ניתן ליהנות מכל שירותי הספורט הימי כמו שייט סירות טורנדו, גלישת רוח, קיאקים, וסאפ, לצד צלילות מודרכות באיים כמו אכזיב.

באזור חוף הכרמל ישנם אתרי טיולי טבע ופארקי טבע ייחודיים המשלבים חוויות תרבותיות ואטרקציות כמו חוות סוסים, מוזיאוני ארכיאולוגיה, ושייט בסירות בפארקי דיג ונופש. בנוסף, מתקיימות פעילויות מיוחדות לילדים וסדנאות להנאה חווייתית בטבע, לצד אפשרויות לארוחות ומסעדות על חוף הים. עם זאת, שימו לב כי רוב חופי הצפון וחיפה ייסגרו עד ה-21.11.

סקרנים? ניתן להתעדכן באתר משרד הפנים במועדי הפעילות של כלל החופים ברחבי הארץ בלחיצה כאן.