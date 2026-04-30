בשורה רעה לטסים: קבוצת לופטהנזה דוחה שוב את חזרתה לישראל

בשורה רעה לטסים: קבוצת לופטהנזה הודיעה היום (חמישי) כי תמשיך בביטול הטיסות לישראל לאור אי-הוודאות הביטחונית וזאת עד לחודש יוני. הודעת הקבוצה משמעותית לאור העובדה שכוללת חמש חברות תעופה: לופטנהזה, אוסטריאן איירליינס, סוויס, בריסל אירווייז וסמראט ווינג.

בקבוצה הודיעו כי ייתכן וחלק מהטיסות יחזרו לפעול כבר בתחילת יוני, כתלות במצב הביטחוני באזור. לאור ההמשך הביטולים, חברות התעופה ייצרו קשר ישיר עם נוסעים שטיסתם הושפעה ויציעו אפשרויות גמישות להזמנה מחדש או החזר כספי מלא.

הודעת "לופטהנזה" מצטרפת להמשך הדחיות של חברות התעופה הגדולות מארצות הברית, חברת "דלתא" האמריקנית, שהודיעה כי לא תשוב ארצה עד 31 במאי. "יונייטד" עד 15 ביוני, ו"איזי ג'ט" הודיעה שלא תשוב לפחות עד סוף אוקטובר הקרוב. נציין כי התאריך יכול להשתנות.

אז אמנם רוב חברות התעופה שפעלו בישראל טרם שבו, אך יש כמה שכבר חזרו לפעול בנתב"ג. בין היתר, חברת "טוס" הפולנית, "אתיחאד" מאבו דאבי, "פליי דובאי", ו"אתיופיאן" מאתיופיה, "האינאן" הסינית, "רד ווינגס" הרוסית, "ג'ורג'יאן" הגיאורגית ו"פליי וואן" הארמנית.