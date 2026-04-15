סנונית ראשונה של שגרה: מטוס של חברת איתיחאד נחת היום (רביעי) בנתב"ג, ומסמן בתקווה את תחילת החזרה לשגרה. לא מדובר בעוד טיסה, אלא באיתות ראשון מחברה בינלאומית גדולה על חזרת ישראל למפת התעופה העולמית.

כאמור, הנוסעים הישראלים כבר הבינו, גם כשחברת תעופה מודיעה על חזרתה - עד שהמטוס לא נוחת בפועל שום דבר לא בטוח. והנה היום בשעות הצהריים, מטוס אמירתי ראשון נחת בנתב"ג. איתיחאד הייתה מהראשונות להודיע על כוונתה לשוב - ורק חיכתה לאישור המתאים.

כבר מחר צפויה להצטרף אליה גם פליי דובאי, עוד סימן להתחממות מחודשת בעניין הטיסות מהאיזור המפרץ ובעיקר בשורה לאוהבי הקונקשנים בדרך ליעדים מרחוקים.

חשוב לזכור - איתיחאד עדיין יוצאת דופן. רוב החברות הזרות מעדיפות להמתין: חלקן הודיעו שיחזרו בהמשך, ואחרות אחר תום הפסקת האש, כדי לוודא שהשקט אכן נשמר.

החשש המרכזי: פתיחה מחדש של המערכה מול איראן - עלולה לשנות את התמונה בשמיים ברגע.

ומה לגבי המחירים?

אנחנו כבר יודעים איך זה עובד - ככל שיותר חברות חוזרות ההיצע גדל, התחרות עולה, והמחירים יאלצו להשתנות:

טיסה לניו יורק בתאריכים 29.4-1.5 עם מזוודה:

איתיחאד עם עצירת ביניים באבו דאבי: 1,302 דולרים

אל על בטיסה ישירה: 1,615 דולרים

ארקיע בטיסה ישירה: 1,648 דולרים

טיסה לבנגקוק בתאריכים 10.6-20.6 עם מזוודה:

איתיחאד עם עצירת ביניים באבו דאבי: 1,302 דולרים

אל על בטיסה ישירה: 1,387 דולרים

בין אופטימיות זהירה למציאות ביטחונית לא יציבה - השמיים של ישראל מתחילים להיפתח מחדש, בתקווה שעד החופשה הבאה של הישראלים והחופש הגדול שכבר מתקרב - המצב בנתב"ג כבר יראה מזהיר יותר.