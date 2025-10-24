לאחר יותר משנתיים - ענקית התעופה האמריקנית תחזור לישראל

אחרי שנעדרה מישראל מאז תחילת המלחמה באוקטובר 2023, חברת התעופה "אמריקן איירליינס" הודיעה היום (שישי) שתחזור לפעול בישראל החל מסוף מרץ 2026.

עם הצטרפות אמריקן איירליינס נראה כי בקיץ הקרוב יהיו שש חברות תעופה שיפעלו בקו ניו יורק - תל אביב, מה שהופך את הקו לתחרותי מאוד יחסית לשנתיים האחרונות.

נזכיר כי בחודש שעבר, חברת הלואו-קוסט האירופית ריינאייר הודיעה כי לא תשוב להפעיל את טיסותיה לישראל בחודשי החורף הקרובים. הסיבה, לטענת החברה: סירוב רשות שדות התעופה לאשר לה את "הסלוטים ההיסטוריים" לקיץ 2026, ואי-ודאות לגבי זמינות טרמינל 1 - הטרמינל המוזל שבו פעלה בעבר.