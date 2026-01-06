הישראלים נוהרים לחו"ל: נשבר שיא כל הזמנים ב-2025

התיירות היוצאת בשנת 2025 עומדת בסימן התאוששות, כאשר כי הייתה עלייה של 33% במספר יציאות הישראלים לעומת שנת 2024, זאת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפרסמו היום (שלישי). עם זאת השפעת מלחמת "חרבות ברזל" עדיין נותנת את אותותיה על הענף וזה משתקף בפער שבין מספר המעברים בפועל לבין קצב הגידול שאפיין את השנים שלפני פרוץ מגפת הקורונה.

מהנתונים עולה כי ב-2025 נשבר שיא כל הזמנים במספר הישראלים שטסו לחו"ל ועומד על 9.42 מיליון. יובהר כי מדובר במספר היציאות, ולא האזרחים, משמע יותר מיציאה אחת לאזרח בממוצע בשנת 2025.

עוד פורסם כי 1.02 מיליון מהיציאות הללו היו דרך היבשה (מתוכן 448.8 אלף דרך טאבה) ו-111.7 אלף יציאות היו דרך הים.

במספר כניסות המבקרים לישראל בשנת 2025 הייתה התאוששות מסוימת. בשנה זו חלה עלייה של 37.8% לעומת שנת 2024 שבה נרשמה פגיעה קשה בתיירות הנכנסת לישראל בעקבות מלחמת חרבות ברזל. עם זאת, מספר הכניסות ב-2025 היה נמוך ב-58.5% לעומת 2023 שבה נמשכה מגמת ההתאוששות ממשבר הקורונה עד פרוץ המלחמה.

בשנת 2025 נרשמו 1.34 מיליון כניסות מבקרים לישראל (974.4 אלף ב- 2024, 3.24 מיליון ב- 2023), מתוכן 1.32 מיליון כניסות תיירים ו-24.9 אלף כניסות מבקרי יום. 33.5% מהכניסות בשנת 2025 היו של מבקרים מארצות הברית, 13.2% של מבקרים מצרפת, 7.8% של מבקרים מהממלכה המאוחדת ו- 5.6% של מבקרים מרוסיה.