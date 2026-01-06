ישראייר גאה להציג: עוד התייקרות בכבודה ובהושבה בטיסות

ישראייר הודיעה היום (שלישי) על עדכון מחירי המוצרים הנלווים לטיסות הבינלאומיות שלה - כבודה, מושבים ומגן ביטול הזמנה. השינויים יחולו על הזמנות שיבוצעו החל מה-1 במרץ 2026, והחברה ממליצה ללקוחות לרכוש מראש את השירותים הנלווים, במיוחד לחופשות בחודשי האביב והקיץ, כדי ליהנות מהמחירים המוזלים הקיימים כיום.

כבודה: כבודת יד אישית (תיק קטן אישי) תישאר ללא תשלום, ללא שינוי. כבודת יד נוספת (טרולי/תיק גב גדול) עד 10 ק"ג תעלה 30$ לכיוון (ברכישה בנתב"ג - 40 $), לעומת 25$ באתר כיום.

מזוודה ראשונה עד 23 ק"ג תעלה 60$ לכיוון (בנתב"ג - 100 $), במקום 50$ באתר וכ-95$ בנתב"ג כיום. מזוודה שנייה עד 23 ק"ג תישאר 80 $ לכיוון (בנתב"ג - 110 $), ללא שינוי. מחירי מזוודות שלישית עד חמישית במשקל של עד 23 ק"ג יעלו ל-120$ לכיוון לכל מזוודה (בנתב"ג - 150$), במקום 90$ באתר וכ-140$ בנתב"ג כיום. חריגה במשקל מ-24 ק"ג עד 32 ק"ג במזוודה ראשונה בלבד תוסיף 20$ לכיוון (בנתב"ג - 70$), לעומת תוספת של 15$ כיום באתר.

הושבה: מושב פרימיום (בהתאם לסוג המטוס) יישאר 120$ לאדם לכיוון, ללא שינוי. מושב מועדף, כולל יציאת חירום או שורה 1, יעלה 60$ לכיוון (כיום 55$). מושבים קדמיים - שורות 2 עד 6 - יהיו 30$ לאדם לכיוון (לרכישה באתר בלבד; כיום 18$). מושבים רגילים משורה 7 ואילך יעלו 20$ לכיוון, במקום 18$ כיום.

מגן ביטול הזמנה: אפשרות לביטול מכל סיבה עד 7 ימים לפני ההמראה תעלה 40$ לאדם בהזמנה, לעומת 35 $ כיום, בכפוף לתקנון החברה.

ישראייר מציינת כי עדכון זה נועד לאפשר התאמה טובה יותר לעלויות התפעול ולשירותים הנלווים שמוצעים ללקוחות. החברה מדגישה את החשיבות של רכישת שירותים אלו מראש, כדי להבטיח זמינות וליהנות מהמחירים הנוכחיים לפני הכניסה לתוקף של העדכון.

בסוף שנת 2024 הודיעה ישראייר כי מחירי הכבדה שלה יעלו. בהודעת החברה לסוכנים, וכן במענה לפניית i24NEWS, טענה אז החברה כי הסיבה להתייקרות היא העלאת מחירי האגרות וההיטלים שבוצעו בנתב"ג.