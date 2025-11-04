השיבה מהודו: אייר אינדיה חוזרת לישראל החל מה-1 בינואר

בשורה משמחת לטסים להודו: חברת התעופה הלאומית ההודית, אייר אינדיה, הודיעה היום (שלישי) כי תשוב להפעיל טיסות ישירות בקו דלהי-תל אביב החל מה-1 בינואר. החברה צפויה להפעיל חמש טיסות ישירות בשבוע, במסלול שיעבור מעל סעודיה - מה שיקצר את משך הטיסה להודו לחמש וחצי שעות בלבד. החברה, שהפסיקה לטוס לישראל מאז מה-7 באוקטובר, דחתה את חזרתה לארץ מספר פעמים, כאשר הדחייה האחרונה נרשמה בחודש ספטמבר.

עם ההודעה על חזרתה לארץ, מצטרפת אייר אינדיה לשורת חברות תעופה בינלאומיות אשר שבו להפעיל טיסות ישירות לישראל מתחילת הפסקת האש, ביניהן אמריקן איירליינס אשר הודיעה לאחרונה שתחדש את קו הטיסות שלה לניו יורק החל מהשנה הבאה.

בתוך כך, בשבוע שעבר נפגשו מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' ושגריר הודו בישראל בשבוע שעבר. השניים דנו בחידוש הקשר האווירי בין ישראל להודו. נציין כי חידוש הטיסות של חברות תעופה ישראליות להודו מותנה באישור לטוס מעל עומאן, בשביל מסלול טיסה קצר.