אחרי שבועות של שמיים כמעט סגורים, הפסקת האש מחזירה את התעופה הישראלית למסלול. נתב״ג חוזר לפעילות מלאה, ההגבלות הוסרו, המטוסים מתמלאים - והישראלים? חוזרים לטוס, לא בהמוניהם, לאט לאט.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אבל בינתיים, מי שנמצא בשמיים - הן החברות הישראליות בלבד. אל על, ארקיע, ישראייר ואייר חיפה, הן היחידות שטסות כרגע לישראל וממנה. בלי הגבלות על מספר נוסעים, בלי צמצום בטיסות ובקצב טיסות שרק עולה.

הביקוש כאן כבר מורגש היטב, אבל הסיפור הגדול הוא המחירים. אחרי תקופה של היצע מצומצם, הכרטיסים עדיין יקרים יחסית - והשאלה היא מתי, אם בכלל, נראה ירידה. למרות פתיחת השמיים, המחירים לא חוזרים יחד איתנו לשגרה והפער בין ביקוש להיצע מורגש היטב.

אולי התחרות תגיע רק שהחברות הזרות ישובו לכאן, חלקן כבר מחכות. החזרה לשמיים פתוחים היא אולי הסימן הכי ברור לחזרה לשגרה - אבל הדרך לשגרה מלאה בנתב״ג עדיין ארוכה. כל עוד רק החברות הישראליות באוויר - הביקוש גבוה, ההיצע מוגבל, והמחירים? בהתאם.