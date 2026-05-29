לא רק בולענים: התופעות המפתיעות שנחשפו בים המלח

ים המלח מוכר לרוב הישראלים בזכות הנופים המדבריים, המליחות החריגה והבולענים המסוכנים - אבל מתברר שמתחת לפני השטח מסתתר עולם שלם של תופעות טבע נדירות.

במהלך סיור באזור נחשפו בולעני מלח עם טקסטורות מיוחדות, "יהלומי מלח", בולענים שנשפכים אל תוך הים ואפילו בולען ורוד יוצא דופן, שהפך לאחת האטרקציות המסקרנות באזור.

לצד הנופים שנראים כאילו נלקחו מסרט מדע בדיוני, נמצאה גם תופעה מפתיעה במיוחד: דגים קטנים שחיים בתוך הבולענים ומגיעים עד אזור ים המלח, בניגוד מוחלט לדימוי של "ים המוות".

עם זאת, לצד היופי והסקרנות, באזור קיימת גם סכנה ממשית. לפי מדריכי הטיולים באזור, מדי יום נפערים בולענים חדשים, חלקם בעומק של עשרות מטרים. בשל כך, הכניסה לחלק מהאזורים אסורה ללא ליווי והיכרות מוקדמת עם השטח.

נסיגת המים המתמשכת של ים המלח ממשיכה לשנות את פני האזור בקצב מהיר, והטבע במקום לא מפסיק לייצר מראות נדירים, רגע לפני שהם משתנים שוב.