לאחר יותר מעשור: אל על תטוס לאילת - כמה יעלה לכם כרטיס?

לאחר יותר מעשור: חברת התעופה "אל על" הודיעה היום (שלישי) על החזרת קו הטיסות לאילת. הקו יחזור לפעילות לחורף הקרוב, והטיסות ימכרו החל מ-139 שקלים לכיוון עבור כרטיס LITE.

המהלך מהווה צעד חשוב בהגברת הנגישות עבור תושבי איזור העיר הדרומית, ותורם לחיזוק הקשרים התחבורתיים הפנים-ארציים. על אף האתגרים התפעוליים המורכבים, חברת אל על נרתמת למאמץ הלאומי, זאת לאור בקשת משרד התחבורה ומתוך הבנה שפעילות הקו לאילת חיונית לשגרת תושבי האזור, כך נמסר מ"אל על".

במסגרת הקו שיפעל תחילה בחורף הקרוב בלבד, אל על תפעיל שתי טיסות יומיות בקו תל אביב-אילת, אחת בשעות הבוקר ואחת בערב. הטיסות, שיחלו ב-21 באוקטובר, יופעלו במטוסי בואינג 737 של אל על, והכרטיסים ימכרו החל מ-139 שקלים לכיוון עבור כרטיס מסוג LITE הכולל טרולי ותיק גב. תושבי אילת וחבל אילות ייהנו ממחיר מסובסד של 99 שקלים לכיוון עבור כרטיס LITE.

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, מסר: "אני מברך על החלטת חברת התעופה אל על לשוב ולהפעיל טיסות לאילת לראשונה למעלה מעשור. זהו מהלך הכרחי לפעילותו התקינה של עורק התחבורה המרכזי של תושבי העיר. חזרת אל על משתלבת בתוכנית שאנו מקדמים עם משרדי הממשלה להסדרת טיסות סדירות, בתדירות גבוהה ובמחיר מסובסד. אני מודה לשרת התחבורה ולהנהלת אל על על השותפות בחיזוק הקישוריות והמחויבות לחוסן של אילת".