הזיגזג של KLM: חברת התעופה ביטלה שוב את הטיסות לישראל

חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה הבוקר (רביעי) כי ביטלה את טיסותיה לישראל בשל "המצב הביטחוני הנוכחי" - עד להודעה חדשה. מהלך זה מגיע יממה אחרי שהודיעה כי תשוב ללוח טיסות מלא - זאת לאחר שהשעתה את פעילותה באזור ביום שישי האחרון.

בהודעה מטעם החברה נמסר כי היא "בהתבסס על המצב הביטחוני הנוכחי ועל היתכנות תפעולית, הוחלט בשלב זה שלא לחדש את הטיסות לתל אביב". עם זאת, פעילותה לסעודיה תפעל כסדרה, והחברה בוחנת את האפשרות לשוב לאיחוד האמירויות החל מיום שישי הקרוב.

בשל המצב וביטולי החברות הזרות, הודיעו חברות התעופה הישראליות אל על, ישראייר וארקיע כי יפעילו שירות מיוחד, המאפשר ביטולי כרטיסים מכל סיבה - עד 48 שעות לפני ההמראה וקבלת שובר זיכוי מלא, ללא תשלום נוסף.