ברקע המתיחות: נתב"ג נשאר שקט, חברות תעופה ישראליות נערכות

למרות החששות מתגובה אמריקנית קרובה באיראן, תנועת הטיסות בנתב"ג נרגעת בינתיים. למרות ביטולי טיסות של חברות זרות כמו לופטהנזה ו-ITA האיטלקית, לוחות ההמראות והנחיתות בנתב"ג היום (שני) לא השתנו באופן דרמטי.

חברות התעופה הזרות, שכבר עברו את השבועות הקודמים, בחרו להמתין בשקט ולא להסתכן בהנחות על תקיפה אפשרית, בעוד הישראלים, שמנסים להבין את המצב דרך ביטולי הטיסות, ממתינים להבהרות.

כדי לשדר תחושת ביטחון ויציבות, חברות התעופה הישראליות מציעות הקלות במצבים לא צפויים. אל על מאפשרת ביטול וזיכוי ללא עלות נוספת למשך שבועיים, וישראייר וארקיע מציעות הקלות דומות בחודש הקרוב.

כמו כן, החברות ערוכות למצבים חריגים, עם חדרי מצב, לוחות טיסות ייעודיים ותגבור של מוקדי שירות, כדי למנוע את הבלגן של הסבב הקודם ולהבטיח למטיילים שיכולים לטוס בכפוף להתפתחויות.