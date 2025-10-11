ניו יורק לא ברשימה: 12 הערים המיוחדות ביותר בארה"ב

אולי ארצות הברית מעלה באסוציאציה לרובנו את הערים ניו יורק, וושינגטון, לוס אנג'לס או סן פרנסיסקו, אבל למען האמת הן רק ספתח למה שמחכה לכולנו בתוך תוכה של המדינה המופלאה הזו. מגזין התיירות האמריקני The Travel, פרסם לאחרונה את רשימת הערים הכי יפות ומיוחדות שעשו את שנת 2025 בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.

סדונה, אריזונה

העיר המדברית בעמק ורדה שבמדינה בה שוכן הגרנד קניון, מפורסמת בזכות גבעות הסלע האדומות שלה, הצוקים התלולים שסביבה, האקלים הנעים והאווירה הרגועה בה. יש בה רק 10 אלף איש אך היא ידועה כעיירת מרפא, שכן יש שם מספר אתרי ספא ומדיטציה, והכל על הרקע המדהים של תצורות האבן המרשימות שעל צלעות ההרים.

צ'רלסטון, דרום קרוליינה

מטיילים רבים טוענים כי העיר הדרומית הזו היא הטובה ביותר לביקור בארצות הברית - והיא גם אחת היפות שיש. צ'רלסטון, העיר הגדולה והמאוכלסת ביותר בדרום קרוליינה, נוסדה כבר ב-1670, מונה יותר מ-150 אלף תושבים וידועה בהיסטוריה העשירה שלה, רחובות המרוצפים באבן, אדריכלות משומרת היטב, סצנות קולינריות, מוזיקת קאנטרי ואומנות בכל פינה.

סוואנה, ג'ורג'יה

זו העיר העתיקה ביותר בג'ורג'יה, נוסדה בשנת 1733 ומילאה תפקיד משמעותי במהפכה האמריקנית ובמלחמת האזרחים בהיותה במיקום אסטרטגי על נהר סוואנה. העיר אף מכונה "העיר המארחת של הדרום", ידועה באווירה מסבירת הפנים של המקומיים והנוחות שבמקום. סביב העיר יש נוף הררי ופארקים, כרכרות רתומות לסוסים, כיכרות מעוצבות ומבנים הבנויים בצורה אדריכלית לזו שהייתה טרם מלחמת האזרחים.

מונטריי, קליפורניה

העיר הזו דמוית גלויה על החוף המרכזי של קליפורניה, ידועה באטרקציות הימיות שלה והיא אחת מיעדי הצפייה בלווייתנים הטובים בעולם. מונטריי שוכנת בקצה הדרומי של המפרץ הנושא את שם העיר ונוסדה על ידי חוקרים ספרדים שהגיעו לחופיה כבר בשנת 1774, והתרשמו מנופי הרי סנטה לוסיה והרי גבילן המקיפים את האזור.

אספן, קולורדו

עיירה יפהפייה זו, המונה 7,000 תושבים בלבד, נמצאת ברכס סוואץ' והרי אלק בהרי הרוקי. היא ידועה בזכות תרבות הסקי שלה ואטרקציות החורף המגוונות. אספן, הממוקמת בגובה 2,400 מטרים מעל פני הים, מוקפת בפסגות הרי הרוקי עם שלושה הרים משלושה צדדים שונים: הר רד, הר סמגלר והר אספן, לאורך נהר השואג פורק. תחילה, נוסדה אספן כעיירת כרייה ועם השנים נשמרה תרבות היוקרתית שלה, שכן כיום היא ידועה במקומות לינה מפוארים, חנויות בוטיק ומסעדות גורמה.

טראקי, קליפורניה

בהרי סיירה נבדה שבצפון קליפורניה, נוסדה העיירה הזו כעיירת רכבות, במרחק דקות ספורות מאגם טאהו, הידוע במימיו הירוקים-אזמרגד הצלולים ובנופיו ההרריים. לטראקי היסטוריה צבעונית, כמעט כפי שהיא כיום, שכן משקיפה לנוף ההררי המופלא המקיף אותה ובמגוון טיולים בטבע. במרכז העיירה ישנם מבני לבנים כפריים, בוטיקים ובתי קפה.

סנט אוגוסטין, פלורידה

הרבה מאוד זמן טרם היווסדה של ארצות הברית, הוקמה העיירה הזו בתוך מה שאנו מכירים כיום מדינת פלורידה. חוקרים ספרדים בראשות פדרו מננדס דה אבילס, הגיעו לאזור בשנת 1565 והקימו את העיירה, הנחשבת לעיר העתיקה ביותר ביבשת אמריקה. כיום, סנט אוגוסטין היא ביתם של קצת יותר מ-14 אלף תושבים והתפרסמה בזכות האדריכלות הקולוניאלית הספרדית וחופיה הזהובים והיפים של האוקיינוס האטלנטי.

ננטקט, מסצ'וסטס

למעשה, העיירה הזו ממוקמת בתוך אי קטן ומבודד בעל אותו שם השייך למדינת מסצ'וסטס. בננטקט יש בה ארכיטקטורה היסטורית, רחובות מרוצפים באבן וחופים המוקפים בדיונות. המקום מתויר בעיקר בחודשי הקיץ ומפורסם במגדלורים המעוצבים הממוקמים ברחבי האי. התרבות האומנותית שבה משכה חובבי אומנות רבים, מה שסייע לבסס את מעמדה כמושבת אומנות עם מוזיאונים, גלריות ואירוח קבוע של אירועים ופסטיבלים.

בר הרבור, מיין

זו לא הגזמה, אבל זו אחת העיירות היפות ביותר בצפון אמריקה הנמצאת באי הר דזרט. העיירה הזו היא גם שער הכניסה לפארק הלאומי אקדיה , עם נופים פנטסטיים של הר קדילאק, מפרץ פרנצ'מן ואיים נוספים באזור. כדאי גם לדעת, כי בבר הרבור יש מפרץ הנחשף בשעות השפל ומחבר את העיירה לאי הסמוך.

ברלינגטון, ורמונט

העיר שוכנת על החוף המזרחי של אגם שמפליין מול נופיו של הרי האדירונדק. מתגוררים בה כ-40 אלף תושבים ויש לה מרכז יפייפה, בו תוכלו למצוא עסקים מקומיים וייחודיים – שכן רבים מהם שוכנים במבנים היסטוריים. ברלינגטון היא שילוב קסום בין האווירה מהאגם והרוח ההררית.

גטלינבורג, טנסי

העיירה הקטנה והמקסימה הזו בטנסי מציעה פארק לאומי ממש בסמוך, עם שלוש כניסות לפארק ממש מתוך היישוב. היא מציעה טיולים רבים בטבע ואטרקציות רבות בסביבה, כדון אתר הסקי היחיד בטנסי, את גטלינבורג ספייס נידל, מגדל תצפית המציע נופים להרי סמוקי ומרכז אומנויות מסורתי ומקומי עם יצירות עתיקות.

סנטה פה, ניו מקסיקו

העיר היא אחת העתיקות בארצות הברית, נוסדה ב-1607 ומציעה דברים מדהימים למבקרים לעשות בה. המבנים בסנטה פה ידועים באדריכלות הספרדית יוצאת הדופן, בעיקר ברובע ההיסטורי. היא ידועה גם בזכות הרב-תרבותיות שלה והיא מרכז לאומנויות ומלאכות רבות. היא הוכרזה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו לאומנות.

הערים המדהימות הללו בארצות הברית מרכזות יחדיו סיפורים על היסטוריה, לצד חלק מהנופים המרהיבים והקסומים ביותר של צפון אמריקה. כמו כן, הגיוון התרבותי העשיר מבדיל כל אחת מהן בכך שכל מקום מספר סיפור שונה בו הזמן עצר מלכת.