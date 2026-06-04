מהפכת הבינה המלאכותית מגיעה לענף התיירות: משפיענית AI ראשונה בישראל

חברת התיירות גוליבר הכריזה היום (חמישי) על השקת מהלך טכנולוגי חדשני, במסגרתו תפעל "מאיה ברקן" – משפיענית התיירות הווירטואלית הראשונה בארץ המבוססת על בינה מלאכותית. הדמות הדיגיטלית החדשה תוביל את יצירת התוכן של החברה ותספק המלצות מותאמות אישית ליעדים בארץ וברחבי העולם.

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המשפיענית החדשה תחל לפעול כבר בימים הקרובים בפלטפורמות הדיגיטליות השונות, ותפרסם סקירות שוטפות על חבילות נופש, אטרקציות, מסעדות ובתי מלון. מטרת המהלך היא לייצר חוויית משתמש מתקדמת ונגישה, שתעניק השראה לציבור המטיילים ותסייע להם לקבל החלטות מבוססות נתונים באופן מהיר ומדויק. שילוב הדמות במערך השיווק של החברה נועד להדק את הקשר עם קהל הלקוחות הצעיר והדיגיטלי, שמסתמך ממילא על המלצות ברשתות החברתיות לפני רכישת כרטיסי טיסה וחבילות תיור.

שוק יוצרי התוכן בתחום התיירות בישראל נמצא בצמיחה מואצת בשנים האחרונות, ומבוסס כיום על קהילה של כ-400 משפיענים בשר ודם המהווים ערוץ שיווק מרכזי עבור ענף הנסיעות.

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הצעד של גוליבר מייבא לישראל מגמה עולמית רחבה, שבה מותגי ענק בינלאומיים מתחומים שונים כמו אופנה, קוסמטיקה ולייף-סטייל, מייצרים "אושיות רשת" וירטואליות כדי להגיע לקהלי יעד מגוונים בעלויות ייצור נמוכות ובזמינות מוחלטת.

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שילוב טכנולוגיות מתקדמות מאפשר הפקת חומרים מותאמים אישית לטרנדים משתנים ובזמן אמת, ללא תלות במגבלות הפקה פיזיות. מנכ"לית חברת גוליבר, תמר גרזון, הסבירה כי שוק יוצרי התוכן הוא אחד הערוצים הצומחים ביותר בענף, והשילוב של כלי הבינה המלאכותית מהווה חלק בלתי נפרד מאסטרטגיית החדשנות של החברה, במטרה להציע תוכן רלוונטי ומעורר השראה המותאם למאפייני העידן הנוכחי.