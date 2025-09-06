תשרי טורס: חופשה בלי לרוקן את הכיס | פרויקט מיוחד

מומלצים -

חגי תשרי בפתח – ולצד התפוח בדבש בארוחות החגיגיות, רבים מחפשים לצאת לחופשה. השנה בעקבות המצב בארץ אנחנו מתמודדים עם מחירים שעלו, עם ההרס שהמלחמה הותירה בצפון שעדיין מנסה להשתקם וגם עם ההשפעה של עוצר הטיסות שהיה לארץ ממש עד לא מזמן והשאיר את המחירים, שגם ככה מרקיעים שחקים בעונה הזו - יקרים במיוחד.

מסתבר שאפשר עדיין לנפוש בזול, גם בארץ וגם רחמנא ליצלן, בחוץ לארץ. בחודש הקרוב נשדר כאן במגזין השבת - פרויקט מיוחד מדי שבת, וננסה לבדוק איך ואם עדיין אפשר ‘לקמבן’ חופשה טובה בלי לרוקן את הכיס.

הערב – החלק הראשון: התיירות ביהודה ושומרון. בצל המצב הפוליטי הנפיץ והביטחוני, התפתחה תעשיית תיירות שלמה ביהודה שומרון שמציעה אוויר מים יקבים אוכל טעים, ואיך המחירים אתם שואלים? ומה מציעים האתרים באזור ולמה חופשה ביו"ש דווקא עכשיו.

כל הפרטים בכתבה של הדר זיו ששודרה הערב (שבת) במגזין השבת