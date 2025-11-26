חברת ארקיע חוזרת לטוס לתאילנד והלילה (רביעי) יצאה הטיסה הראשונה לבנגקוק. החל מחודש יולי יחזור לפעילות גם קו תל אביב - פוקט. בחודשי החורף תפעיל החברה שתי טיסות בשבוע ובחודשי השיא תתגבר בעוד מטוסים.

לפי המחירים כרגע, שומרת ארקיע בערך על אותו הרף של הקו הישיר של אל על, שכן הקו לבנגקוק יעלה כ-1,000 דולר הלוך ושוב. ההנחה היא שהקו ייצור תחרות למקומות המוגבלים של אל על ואולי יוריד את המחירים בשוק - משהו שיקח עוד כמה עונות לפחות.

כזכור, בחודש אוגוסט הודיעה לראשונה החברה על שובם של הקווים למדינה, כאשר פורסם גם כי תשיק טיסה ישירה ראשונה מישראל אי פעם לווייטנאם. הקו להאנוי יצא פעם בשבוע, והכרטיס הלוך חזור יחל מ-1,500 דולר. מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' הודיע כי החברה תפעיל שוב גם את הטיסות לסרי לנקה.