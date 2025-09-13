תשרי טורס: חופשה שאינה במלון וחוסכת המון | פרויקט מיוחד

מומלצים -

מי החליט שחופשה היא חופשה רק בתנאי שאפשר למצוא את המקום בבוקינג? הערב - החלק השני בפרויקט ״תשרי טורס״ - חופשה זה לא רק ארבע קירות. החאנים, אתרי הקמפינג, חוות הבודדים וכל מקום שהוא לא מלון ויכול לחסוך לכם המון.

חופשות משפחתיות שהתרגלנו לתכנן מלון במיקום מרכזי, במתחם הצימרים ברמת הגולן או בוילה על שפת הכנרת, לא חייבות לעלות אלפי שקלים לחדר. החאנים והאתרים שפזורים ברחבי הארץ מספקים חופשה קצת אחרת מהמלון הקבוע באילת - אבל בטבע מקבלים שלווה שאין בשום מקום אחר.

בין אם אתם משפחה עם ילדים, זוגות אוהבים, או קבוצת חברים - האלטרנטיבות האלו הן פתרון נהדר. כמה תעלה החופשה, איפה נמצאים המקומות הכי אטרקטיביים ומה הם מציעים? - כל הפרטים בחלק השני של ״תשרי טורס״.

צפו בכתבה המלאה של הדר זיו ששודרה הערב (שבת) במגזין השבת