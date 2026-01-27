בריטניה בחוץ - ומי בפנים? המגמות החדשות בנסיעות לחו"ל

מדד פספורטכארד הראשון לשנת 2026 שפורסם היום (שלישי), חושף מגמות חדשות בנסיעות ישראלים לחו"ל - בראש ובראשונה שיא במספר היוצאים בחודש זה, המשקף עלייה של כ-20% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. מדובר בעלייה גם בהשוואה לתקופה שלפני המלחמה, בינואר 2023.

מדד פספורטכארד, חברת ביטוחי הנסיעות והרילוקיישן הגדולה בישראל, מביא לביטוי גם זינוק משמעותי באופי החופשה - יותר מ-16% מהמטיילים טסים לחופשת סקי, זינוק של 40% בהשוואה לינואר 2023. בנוסף, בראש רשימת יעדי הסקי נמצאת גיאורגיה, שטרם המלחמה כלל לא הייתה בחמשת היעדים המועדפים לגלישה בשלג. מיד אחרי גיאורגיה, נמצאת בולגריה ברשימת היעדים הפופולריים לחופשות סקי ואחריהן משלימות את החמישייה הראשונה: צרפת, אוסטריה ואיטליה.

עוד עולה כי בטבלת היעדים לנוסעים בחודש ינואר, תאילנד היא היעד הפופולרי ביותר, כשבממוצע אחד מכל עשרה נוסעים בחר במדינה שבדרום-מזרח אסיה. בשנה שעברה דורגה תאילנד במקום 3, ובשנת 2023 במקום ה-7 באותה תקופה. עוד בעשירייה הראשונה - הונגריה, בולגריה וצ'כיה, ומחוצה לה בריטניה וספרד, וזאת כחלק ממגמה עקבית של החלפת יעדי חופשה ממערב אירופה למזרח היבשת.

רונית סגל, מנכ"לית פספורטכארד, מסרה: "המטיילים הישראלים משנים באופן מהיר ודינמי את העדפות הנסיעה שלהם, ואנו רואים זאת בצורה ברורה במדד פספורטכארד הראשון לשנת 2026. אנחנו מתאימים את ההיערכות שלנו בחדר המצב של פספורטכארד להעדפות היעדים החדשות ולאופי הנסיעה המשתנה בכדי לתת מענה איכותי ומותאם בכל יעד".