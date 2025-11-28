ארקיע וישראייר יושפעו? תקלה חריגה באלפי מטוסי איירבוס

חברת איירבוס הזהירה הערב (שישי) כי צי מטוסי A322 שלה זקוק לעדכון תוכנה, לאחר שהתגלה כי קרינת שמש קיצונית משפיעה על המטוסים וגורמת לבעיות בתפקוד בקרת הטיסה.

מדובר ב-6,000 מטוסים ברחבי העולם - חלקם אצל החברות הישראליות: ארקיע וישראייר. כרגע אצל החברות הישראליות לא צפויים שיבושים, מסביב לעולם צפויים עיכובים בלוח הטיסות בעקבות עדכוני התוכנה.

"הדרישה תגרום לכך שלחברות התעופה המפעילות את המטוסים האלה, בחלק מהמקרים, יהיה צורך לשנות תוכנה בימים הקרובים או להישאר על הקרקע החל מיום ראשון ועד שהתוכנה תתעדכן" נמסר מהרשות הרגולטורית ל-BBC. ג'אנקרלו בואונו, דירקטור לבטיחות תעופה ב-CAA, הוסיף: "על הנוסעים לבדוק עם חברת התעופה שלהם אם הטיסות שלהם מושפעות. לחברות התעופה חובת שמירה על הנוסעים כאשר טיסה מתעכבת".

משפחת ה-A320 הם מה שמכונה מטוסים עם "טיסה מבוססת חיווט". המשמעות היא שאין קשר מכני ישיר בין בקרות בתא הטייס לחלקי המטוס שמכוונים למעשה את הטיסה. פעולות הטייס מפורשות על ידי מחשבים - שהם בעצם אלו שמטיסים את המטוס.

מארקיע נמסר בתגובה: "ארקיע נמצאת בקשר ישיר ושוטף עם חברת איירבס ופועלת בהתאם להנחיות היצרן ומערכי התחזוקה. חשוב לציין שלוח הטיסות של החברה פועל כמתוכנן ללא שינוי. מצבת המטוסים של ארקיע כוללת חמישה מטוסי Airbus A320/A321. לאחר בחינה של גורמי המקצוע בארקיע מול היצרן, נקבע כי צי מטוסי ה-A320 של החברה כשיר לחלוטין ואין כל השפעה מההנחיה החדשה, ולכן אין צורך בעדכון תוכנה למטוסים אלה".

"בצי ה-A321 neo של ארקיע, יתבצע עדכון תוכנה ייעודי והמטוסים יחזרו לפעילות מלאה באופן מיידי לאחר השלמתו. כמו כן, לאחר בדיקה מול מפעילי מטוסי ה-A320 החכורים מהחברות הזרות, נמצא כי כל המטוסים כשירים ואין צורך בעדכון תוכנה גם בהם. ארקיע פועלת עפ"י הנחיות הבטיחות המחמירות ביותר ומערכי התחזוקה הבינלאומיים ותמשיך לעדכן במידת הצורך".

מישראייר נמסר: "ישראייר נמצאת בקשר ישיר עם חברת איירבוס ופועלת בהתאם להנחיות היצרן. לוח הטיסות של החברה מתקיים כסדרו, למעט מטוס אחד שנדרש לעדכון תוכנה בהתאם להנחיות איירבוס. העדכון מבוצע כעת על-ידי צוות טכני, והמטוס צפוי לשוב לכשירות ולחזור לפעילות מלאה עם השלמתו. ישראייר פועלת על פי נהלי בטיחות מחמירים, בטיחות וביטחון הנוסעים עומדים בראש סדר העדיפויות של החברה".