קיבלתם תווי קנייה לחג? מהיום תוכלו לרכוש איתם טיסה לחו"ל

שיתוף פעולה חדש ומפתיע בענף התעופה עשוי לשנות את האופן שבו אתם מממנים את החופשה הבאה שלכם: חברת התעופה ארקיע ופלטפורמת המתנות BUYME הודיעו היום (רביעי) כי ניתן יהיה לשלם על כל מוצרי ארקיע באמצעות שוברי המתנה הפופולריים.

המשמעות היא כל מי שמחזיק בשובר של BUYME יוכל להשתמש בו כאמצעי תשלום מלא באתר ארקיע. התשלום יתאפשר על כלל השירותים, החל מטיסות וחבילות נופש ועד לשירותים משלימים כמו בחירת מושב, שדרוגים או הוספת כבודה.

המהלך, שבוצע באמצעות חברת הפינטק Hyp, שמפעילה את מערכת הסליקה של 'ארקיע', נועד להתאים את אפשרויות התשלום להרגלי הצריכה של הקהל הישראלי, ולהציע פתרון למימוש שוברי מתנה בסכומים גבוהים.