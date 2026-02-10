"לשבור את הקרח": דיסני השיקה את פארק שעשועים חדש

בהשקעה של למעלה משני מיליארד אירו: דיסני הודיעה על השקת פארק חדש בפריז בשם World of Frozen, שייפתח בסוף חודש מרץ השנה, ומשלב מתחמי ענק סוחפים ופורצי דרך. הוא צפוי לכלול מספר עולמות ענק ואטרקציות ייחודיות לפארק - בהם עולם "לשבור את הקרח" החדש, עולמות פיקסאר הצבעוניים וקמפוס הנוקמים האפי של מארוול . בהמשך, צפוי עולם רביעי בהשראת סרטי מלך האריות.

המבקרים בפארק החדש יוכלו לצפות בשחזור של סצנות מתוך הסרט המוכר, ולהשתתף בפסטיבל פרחי השלג, שייערך בשחזור מדויק בקנה מידה טבעי של ממלכת ארנדל, שתקושט עבור האירוע.

לצד זאת, ניתן יהיה למצוא בפארק מספר אטרקציות עצומות וייחודיות, דוגמת הר הצפון המלכותי, שגובהו 36 מטרים ועליו ניצבים ארמון הקרח של אלזה, טירת ארנדל עם עיטורי קרח, אטרקציית "לנצח נצחים" שתיקח את האורחים לשיט מלא הרפתקאות לצד אנה, אלזה וחבריהן. מדובר יהיה במסע מהיער המושלג לעמק הטרולים, ולצידו צפויות ואטרקציות רבות נוספות בשילוב דמויות רובוטיות בטכנולוגיות סאונד ו-AI מתקדמות.

בהמשך המתחם החדש, האורחים יוכלו לצעוד בשדה ראשית חדשה בשם דרך ההרפתקאות - הכוללת בין היתר אטרקציה חדשה לגמרי בהשראת הסרט "פלונטר" של דיסני, לצד מקומות אוכל חדשים והופעת בכורה של אגם עצום בשם "Adventure Bay" (מפרץ ההרפתקאות) עם מופע לילי.

השדרה צפויה לחבר את עולם הקרח לעולמות נוספים בפארק - דוגמת עולם פיקסאר הצבעוניים ועולם קמפוס הנוקמים של מארוול. המבקרים בהם יוכלו להצטלם עם ספיידרמן וליהנות מאינטראקציות מהנות עם גיבורי על כמו ת'ור והפנתר השחור.

לצד "לשבור את הקרח" תתווסף שורה של עולמות חווייתיים נוספים, המבוססים על עולמות תוכן מרכזיים של דיסני, וצפויים להציע חוויה שונה באופייה, החל מאנימציה קלאסית ועד אקשן קולנועי עכשווי. "העולם של פיקסאר" ייקח את המבקרים למסע בין העולמות הצבעוניים של אולפני האנימציה פיקסאר, עם מתחמים בהשראת סרטים אהובים כמו צעצוע של סיפור, רטטוי, מכוניות ומוצאים את נמו. הוא צפוי לכלול שבע אטרקציות מרכזיות, בהן מתקנים עתירי תנועה וחוויות לכל המשפחה, לצד מסעדות מיוחדות וחנויות קונספט.

בנוסף, במרכז "העולם של מארוול" ניצבים גיבורי העל, כאשר המבקרים יוזמנו להצטרף לדור הבא של הנוקמים. במקביל, במתחם יפעלו אטרקציות מתקדמות, לצד מופעי אקשן חיים ואינטראקציות עם דמויות מוכרות מהיקום הקולנועי. הדגש כאן הוא על חוויה תיאטרלית ועל תחושת השתתפות פעילה, המשלבת טכנולוגיה, פעלולים ומפגש ישיר עם גיבורי העל.

בהמשך הדרך, צפוי להיפתח בפארק עולם חדש בהשראת סרט האנימציה הקלאסי "מלך האריות", מהאהובים והמצליחים בתולדות דיסני, ובעל חשיבות מיוחדת לקהל האירופי. המתחם נמצא כבר בשלבי בנייה מתקדמים, ויכלול אטרקציה מרכזית שטרם נראתה ותשלב במסלול מים את הדמויות האהובות. החוויה תוביל את המבקרים אל Pride Land, בעקבות סיפורו של סימבה, בליווי המוזיקה - וכל זאת על גבי צוק בגובה 37 מטר.