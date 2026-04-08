לקראת חזרה לשגרה בנתב"ג: היערכות לעליה במספר הנוסעים

שעות לאחר ההכרזה על הפסקת האש: רשות שדות התעופה מקיימת היום (רביעי) הערכות מצב שוטפות, ובוחנת הרחבה משמעותית של הפעילות בנתב"ג, זאת בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ומשרד התחבורה.

כאמור, על הקרקע בנתב"ג ישנם מטוסים אמריקנים רבים, דבר שלא מאפשר חזרה לשגרה מיידית. עם זאת, בינתיים ישנה היערכות להרחבה משמעותית בהיקף הפעילות. תחילה - עלייה בכמות הנוסעים בכל טיסה, זאת כפוף לאישור שיינתן לחברות הישראליות.

הבעיה המרכזית כעת היא החברות הזרות שביטלו את טיסותיהן לישראל בטווח הרחוק. עם זאת, ישנן חברות זרות נוספות שכבר הודיעו על רצונן לחזור לטוס לתל אביב, וכעת ממתינות לאישורים.