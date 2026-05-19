חברת התעופה הבריטית הודיעה היום (שלישי) כי היא מבטלת את טיסותיה לישראל עד 1 באוגוסט 2026. בכך היא מצטרפת לחברת "בריסל איירליינס", שהודיעה על השעיית טיסותיה לנתב"ג עד 24 באוקטובר.

מנגד, קבוצת לופטהנזה הודיעה בשבוע שעבר כי הטיסות לישראל וממנה יתחדשו בהדרגה החל מ-1 ביוני. בהודעה נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב ביטחונית ובטיחותית מקיפה.

בענקית התעופה ציינו כי "אוסטריאן איירליינס" ו"לופטהנזה קרגו" יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב החל מ-1 ביוני. חברות "לופטהנזה" ו-"SWISS" יצטרפו אליהן ב-1 ביולי. באמצע אותו החודש, צפויה לחזור לתל אביב חברת "יורווינגס".